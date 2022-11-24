Yıl sonu, bazı bölgelerde sıfırın altındaki sıcaklıklara tanık olabiliyoruz. Örneğin Çin’in 26 Kasım’dan itibaren kış mevsiminden bu yana en şiddetli soğuk dalgasını yaşayacağı bildiriliyor. Hava durumu 30’dan fazla ili, özerk bölgeyi ve şehri etkileyecek. Sıcaklıktaki düşüşün yanı sıra yağmur, kar ve kuvvetli rüzgar da olacak. Kışa hazırlık olarak Xiaomi, Youpin platformunda akıllı sıcaklık kontrollü bir ısıtma eşarbını piyasaya sürdü.

Yeni ürün ilk olarak Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun tarafından Weibo aracılığıyla duyuruldu. Akıllı ısıtıcı atkı, kullanıcıyı sıcak tutabilme özelliğine sahip ve bunu yapmak için yerleşik bir DuPont ısı yalıtım dolgu malzemesi kullanıyor. Aynı şekilde yüksek saflıkta karbon nanotüp film ısıtma teknolojisinin yanı sıra bir sıcaklık sensörüne de sahip. Eşarp 3 saniyede ısınabiliyor ve ısıtma üç sıcaklık seviyesine kadar ayarlanabiliyor: 38°C, 45°C ve 50°C. Süper geniş ısıtma levhası sadece soğuğa karşı koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda boynu da ısıtır. Diğer açılardan, eşarp aşırı akım, aşırı sıcaklık, kısa devre, açık devre ve diğer korumaları destekler. Bunun yanı sıra anormallik durumunda sistem otomatik olarak kapanacaktır. Ayrıca çamaşır makinesinde yıkanabilir.

Akıllı Isıtma eşarbı, 149 yuan (21 $) fiyatıyla süper uygun fiyatlı. Şu anda Youpin web sitesi aracılığıyla Çin’deki alıcılara sunulmakta.