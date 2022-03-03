Xiaomi Türkiye’de Üretime Hız Kesmeden Devam Ediyor!

Geçtiğimiz yıldan itibaren birçok akıllı telefon markası ülkemizde yerli üretime geçti. Giriş ve orta seviyede olmak üzere telefonlarını burada üretip satışa sundular. Geçtiğimiz yıldan itibaren birçok markanın telefonu ülkemizde üretilmeye başladı. Giriş ve orta seviye model telefonlar buradaki fabrikalardan çıkarak satışa sunuldu. Bu markalardan birisi de ülkemizde çok sevilenler arasında yer aldığını gözlemlediğimiz, üst sıralarda yer alan Xiaomi oldu. Xiaomi’nin global iş ortağı Salcomp tarafından Avcılar fabrikasında üretilen Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi 10S, Redmi 10 2022 modelleri de bu kapsamda dikkatleri çekiyor.

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Redmi 9C Xiaomi’nin ilk yerli üretim telefonu olarak dikkat çekiyor

Redmi 9C’ye kısaca göz attığımızda giriş segmentinde yer alan ve günlük ihtiyaçlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmenize yarayan özelliklerle beraber geliyor. 6,53 inç boyutunda olan HD+ damla çentikli ekranıyla tüm içerikleri rahat bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Gücünü ise MediaTek Helio G35 işlemciden alan telefon, arka tarafta üçlü kamera sistemine sahip. 13 MP çözünürlüğündeki ana kamerası ile net görüntüler elde edebiliyor. Bunun yanında 5000 mAh büyük bataryasıyla da sizi gün içerisinde “bataryam azalıyor” derdinden de kurtarıyor. Üç farklı depolama seçenekleriyle alınabilen Redmi 9C’nin 32GB versiyonunu 3299 TL‘ye, 64GB versiyonunu 3.599 TL‘ye ve 128GB depolama olan versiyonunu da 3.999 TL‘ye satın alabiliyorsunuz.

Güçlü bataryasıyla Redmi 9T yoğun kullanımda hep yanınızda

Redmi 9T modeline bakacak olursak karşımıza çıkan ve en dikkat çeken özelliği ise bataryası oluyor. Yüksek kapasiteli 6000mAh bataryası sizlere standart kullanımda 2 günü aşabilen bir batarya kullanım süresi sunuyor. Ayrıca 6000 mAh bataryası da 18W hızlı şarj ile destekleniyor. Ayrıca hızlı şarj uyumlu 22,5W adaptörü de kutunun içinden çıkıyor. 6,53 inç boyutunda olan FHD+ ekranı sayesinde izlemek istediğiniz içerikler net ve canlı bir şekilde sizlere sunuluyor. İçerisindeki sekiz çekirdekli Snapdragon 662 işlemcisiyle beraber orta seviyedeki gücünü de göstermiş oluyor. Arka taraftaki dörtlü kamerası sayesinde yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edebiliyor. Yapay zeka destekli bu kameralardan ana kamerada 48 MP değeri sunuluyor. Redmi 9T, baz versiyon olarak 64GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Eğer 64GB depolama olan versiyonu satın almak isterseniz 3.999 TL’den, daha yüksek depolama alanına sahip olan 128GB versiyonunu ise 4299 TL‘den satın alabiliyorsunuz.

Güçlü işlemci, stereo hoparlör ve AMOLED ekran Redmi Note 10S ile bir arada

Yerli üretime dahil olan bir başka Xiaomi telefon ise Redmi Note 10S. Sunmuş olduğu özelliklerle oldukça dikkat edici olan modelde 6,43 boyutunda nokta çentik formunda, FHD+ çözünürlüğünde AMOLED panele sahip bir ekran bulunuyor. Ekrandaki görüntüler oldukça keskin, kontrastı yüksek renkler ve 1.100 nite kadar yüksek parlaklık değeri sunabiliyor. Bununla birlikte sekiz çekirdekli MediaTek Helio G95 güçlü işlemcisi ile popüler oyunları rahat bir şekilde oynayabiliyor ve günlük ihtiyaçlarınızı da kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz. Arka tarafta dörtlü kamera dizilimine sahip olan Redmi Note 10S 64MP değerini sunan ana kamerasıyla anılarınızı ölümsüzleştirebiliyorsunuz. Stereo hoparlör bulundurmasıyla segmentinde öne çıkan model ayrıca 5000 mAh bataryadan gücünü alıyor ve 33W hızlı şarj değerini sunuyor. İki farklı depolama seçenekleri ile satılan Redmi Note 10S’in 64GB versiyonunu 5399 TL’ye, 128GB versiyonunu ise 5.699 TL‘ye satın alabiliyorsunuz.

90Hz ekran ve stereo hoparlörüyle segmentinin önemli oyuncularından Redmi 10 2022

Redmi 10 2022’ye göz attığımızda modelin en dikkat çeken özelliği ekranı. 6,5 boyutunda FHD+ çözünürlüğe ve IPS LCD panele sahip olan bu ekran, 90Hz AdaptiveSync özelliğine sahip. Bu da sizlere değişken hertz değerini sunuyor. Telefon görüntülediği içeriğe göre 90Hz, 60 Hz veya 45Hz‘de çalışarak sizlere batarya tüketimi konusunda da yardımcı oluyor. Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G88 işlemcisi bulunan Redmi 10 2022, hem oyunlarda hem de günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunuyor. Arka tarafta bulunan 50MP değerindeki yapay zeka destekli ana kamerasıyla net fotoğraflarla birlikte istenildiğinde kontrastı yüksek fotoğraflar da elde edebiliyorsunuz. Ayrıca 5000 mAh boyutundaki bataryasıyla gün boyu sizi yarı yolda bırakmayan model 18W hızlı şarj desteğine sahip. Şimdilik tek bir depolama alanı ile satılan Redmi 10, 128GB depolama alanıyla birlikte 4.499 TL‘ye tüketicilerle buluşuyor.

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Bu içerik Xiaomi Türkiye katkılarıyla hazırlanmıştır.