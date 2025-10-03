En çok satılan otomobil hangisi oldu? Türkiye’de otomobil pazarında eylül ayı hareketli geçti ve satış rakamları tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) yayımladığı rapor, markalar arasındaki kıyasıya rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi. Peki 2025 yılında hangi modeller öne çıktı, hangi marka zirvede yer aldı?

En çok satılan otomobil marka ve modelleri açıklandı!

En çok satılan otomobiller verilerine göre 2025 yılının dokuzuncu ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 110 bin 302 adede ulaştı. Bunun 88 bin 274 adedi binek otomobillerden oluştu. Özellikle Renault, listenin zirvesinde yer alarak yıl sonuna iddialı bir şekilde ilerliyor. Şirket, ocak-eylül döneminde 84 bin 752 satışa ulaştı ve rakiplerine ciddi bir fark attı.

Markalara bakıldığında Volkswagen 54 bin 109 satış ile ikinci sırada yer alırken, Toyota ise 53 bin 54 araç satışıyla üçüncülüğe yerleşti. Bu tablo, rekabetin yalnızca Avrupa menşeli markalar arasında değil, Japon üreticilerin de güçlü varlığıyla sürdüğünü gösteriyor. Türkiye’de tüketicilerin tercihlerinde hem fiyat/performans dengesinin hem de ikinci el değerinin etkili olduğu görülüyor.

İşte en çok satılan otomobil markaları listesi!

İşte en çok satılan otomobil markaları listesi:

Renault — 84.752

Volkswagen — 54.109

Toyota — 53.054

Fiat — 52.921

Hyundai — 46.407

Peugeot — 41.674

BYD — 34.369

Opel — 32.654

Citroen — 30.843

Skoda — 30.003

Eylül ayında en çok satılan otomobil modellerine bakıldığında ise tablo oldukça dikkat çekici. Renault Megane 4 bin 372 satışla ayın en çok tercih edilen modeli olurken, hemen ardından Fiat Egea Sedan 4 bin 5 adetlik satış rakamıyla geldi. Üçüncü sırada 3 bin 707 satışla Renault Clio bulunuyor. SUV segmentinde ise Nissan Qashqai 3 bin 621 satışla öne çıktı.

İlginizi Çekebilir: Togg sıfır faizli kredi kampanyası başladı!

İşte en çok satılan otomobil modelleri listesi!

İşte en çok satılan otomobil modelleri listesi:

Renault Megane — 4.372

Fiat Egea Sedan — 4.005

Renault Clio — 3.707

Nissan Qashqai — 3.621

Dacia Sandero Stepway — 3.290

Toyota Corolla — 2.542

Fiat Egea Cross — 2.445

Renault Duster — 2.138

Toyota C-HR — 2.080

Hyundai i20 — 1.912

Bu veriler, kullanıcıların hem sedan hem de SUV segmentine güçlü ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Özellikle Renault’nun iki modelle ilk üçte yer alması markanın Türkiye pazarındaki liderliğini pekiştirdi. Uzmanlar, tüketici davranışlarının 2025 yılı boyunca “fiyat uygunluğu” ve “donanım çeşitliliği” etrafında şekillendiğini belirtiyor.

ODMD’nin açıkladığı istatistikler, 2025 yılında da otomotiv sektöründeki ivmenin hız kesmeden devam edeceğini işaret ediyor. Rekabetin ilerleyen aylarda daha da kızışması beklenirken, tüketicilerin özellikle en çok satılan otomobil listelerine bakarak tercihlerini belirlemesi şaşırtıcı olmayacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? En çok satılan otomobiller sıralamasındaki bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!