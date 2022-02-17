POCO X4 Pro 5G Kanlı Canlı Karşınızda!

Geçtiğimiz senenin en çok sevilen fiyat performans markalarından birisi olan POCO, X3 serisiyle çok sevilmiş, tüketiciler tarafından büyük ilgi görmüştü. X3 NFC X3 Pro ve X3 GT modelleriyle ülkemizde de en beğenilen modeller olmuştu. Şimdi X serisinin yeni modeli X4 Pro 5Gkanlı canlı karşınızda!

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Xiaomi, yakın zamanda POCO markasının yeni X4 serisini duyuracak. POCO, bu kadar sevilen bir seriyi nasıl devam ettireceği merak konusuyken önce X4 Pro modeli ortaya çıktı ve Alman SmartDroid sitesinde ön incelemesi yayınlandı.

POCO X4 Pro 5G neler sunuyor?

X4 Pro 5G’nin tasarımına bakacak olursak bizi radikal bir tasarım değişikliği bekliyor. X3 serisinde, X3 NFC ve X3 Pro birebir aynı tasarıma sahipken, X3 GT modelinde elde daha rahat tutulabilen, daha hafif ve göze daha çok hitap edilen bir tasarım diline geçilmişti. Görülen o ki POCO, X4 serisiyle birlikte kutu tasarım anlayışıyla, bir diğer deyimle köşeli tasarıma geçiş yapmış. Çerçevenin ve arka kapağın düz tasarımı elde tutuş konforunu arttıracak gibi duruyor. M serisinden göz aşinası olduğumuz arka kamera tasarımı da yeni X4 serisine taşınmış durumda. Kutudan çıkan telefonun ekran jelatinide yazan diğer özelliklerinde de stereo hoparlör ve NFC desteğine sahip olduğu da belirtilmiş.

POCO X4 Pro 5G, ekran tarafında da gelişme göstermiş. Önceki X3 serisinin tüm modellerinde 120Hz IPS LCD bir ekran kullanılırken X4 Pro 5G ile 6.7 inç boyutunda 120Hz AMOLED ekrana geçiş yapılmış. Bu da şikayetçi olunan düşük ekran parlaklık sorununu ortadan kaldıracak ve dah net, canlı ve kontrastı yüksek görüntüler vereceği anlamına geliyor.

İşlemci tarafında da POCO, X3 Pro’da Snapdragon 860 işlemcisini, X3 GT’de ise MediaTek Dimensity 1100 işlemcisini kullanmıştı. Ancak marka X4 Pro 5G’de orta seviye bir işlemci olan Snapdragon 695 5G işlemcisini, grafik birimi olarak da Adreno 619 GPU kullanmayı tercih etmiş. 6 GB RAM ve 8 GB RAM seçenekleriyle beraber depolama tarafında da 128 GB ve 256 GB seçeneklerini sunacak. Bununla birlikte kutudan Android 12 tabanında MIUI 13 arayüzü hazır bir şekilde geliyor.

POCO, X3 GT’de kamera tarafında 64MP Sony Omnivision sensör kullanarak bir atılım yaparken, X4 Pro 5G modelinde bu iddiasını arttırarak 108 MP Samsung S5KHM2 sensör kullanımına geçiş yapıyor. Ancak bu modelde de yine bir OIS (Optik Görüntü Sabitleme) bulunmuyor. Diğer iki kameranın birinin geniş açı, diğerinin ise derinlik sensörü olduğu belirtiliyor.

POCO X4 Pro içerisindeki 5000 mAh boyutundaki bataryadan gücünü alıyor ve 67 Watt ile hızlı bir şekilde dolum sağlıyor. Orta-üst seviyeye hitap edecek olan bir akıllı telefon için yerli bir değer sunuyor.

Aşağıda X4 Pro 5G ile çekilen fotoğraf örneklerine göz atabilirsiniz: