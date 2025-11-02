Akıllı telefon devlerinden Xiaomi, oyun tutkunlarını heyecanlandıracak yepyeni bir adım attı. Şirket, mobil oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak yeni bir güncelleme yayınladı. Peki bu güncelleme tam olarak ne getiriyor? Xiaomi kullanıcıları artık PC oyunlarını doğrudan telefonlarından mı oynayabilecek?

Xiaomi telefonlarda Steam oyunları oynanabilecek!

Xiaomi, Game Center uygulamasına getirdiği son güncelleme ile büyük bir teknolojik sıçrama yaptı. Artık kullanıcılar, Steam oyunlarını doğrudan telefonlarda çalıştırabilecek. Bu özellik şu anda REDMI K90 serisinde aktif durumda ve deneysel olarak test ediliyor. Şirketin kendi geliştirdiği WinPlay Engine teknolojisi sayesinde, bazı PC oyunları Android ortamında yerel olarak oynanabiliyor.

Şu an için desteklenen oyun listesi sınırlı olsa da oldukça dikkat çekici: Hollow Knight, Hollow Knight: Silksong ve Stardew Valley ilk uyumlu yapımlar arasında yer alıyor. Bu üç oyun, şirketin PC oyunlarını mobil platformlara taşımadaki kararlılığını gözler önüne seriyor. Türkiye’de oyun topluluğu tarafından da büyük ilgi gören bu yapımlar, mobil oyunculara benzersiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir: POCO F8 Pro sertifikasını aldı geliyor! İşte beklenen özellikleri!

Güncellemeyle birlikte yalnızca oyun desteği değil, kullanım kolaylığı da ön planda tutulmuş durumda. Xiaomi Game Center artık gelişmiş bir başarı sistemi, bulut senkronizasyonu ve gelişmiş kontrolcü desteği sunuyor. Böylece kullanıcılar oyun ilerlemelerini cihazlar arasında kaybetmeden sürdürebiliyor.

Ayrıca harici kontrolcü kullanmayanlar için geliştirilen akıllı dokunmatik kontroller, kısa ve uzun basma gerektiren hareketleri otomatik olarak algılayarak oyuna özel düzenleniyor. Xiaomi yetkililerinden Sun Cun’un açıklamasına göre, Steam oyunlarını yerel olarak oynama özelliği halen test aşamasında. Yani kullanıcılar ara sıra hatalarla karşılaşabilir. Ancak Redmi ekibi bu deneyimi kusursuz hale getirmek için aktif olarak çalışıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi Game Center güncellemesiyle mobil oyun dünyasında yaptığı bu devrim hakkında sizin yorumunuz ne? Sizce PC oyunlarını doğrudan telefonlarda oynamak geleceğin yeni trendi olabilir mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!