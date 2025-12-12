GTA 5, yıllardır aldığı güncellemelerle gündemde kalmayı başarıyor ancak spor yapma özelliğinin oyuna geri dönmesi kimsenin beklemediği bir sürpriz oldu. Yeni mekanik, oyuncuların karakter gelişimi ve etkileşim deneyimini yeniden şekillendirecek gibi görünüyor.

GTA 5 spor sistemi nasıl çalışıyor?

GTA 5 için gelen bu yeni spor sistemi, Rockstar’ın uzun süredir istenen bir özelliği sonunda oyuna eklediğini gösteriyor. İlk bilgilere göre özellik, karakterlerin fiziksel formunu geliştirebileceği spor salonlarını ve antrenman alanlarını kapsıyor.

Rockstar has finally added gyms and the ability to work out in GTA 5 after 12 years. This was likely backported from GTA 6. pic.twitter.com/WBvmAUsI6k — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) December 10, 2025



Bu fonksiyonun, iddialara göre GTA 6’da bulunan yeni mekaniklerden alınarak geriye dönük şekilde GTA 5 içerisine adapte edildiği konuşuluyor. Türkiye’deki oyuncular da özellikle rol yapma sunucularında bu yeniliğin oyuna farklı bir dinamizm katacağını düşünüyor.

GTA V spor mekaniği; koşu bandı, ağırlık çalışmaları ve dayanıklılık egzersizleri gibi etkileşimli aktiviteler sunuyor. Böylece karakterlerin hız, dayanıklılık ve güç gibi istatistiklerinde küçük gelişmeler sağlanabiliyor. Bu yaklaşım, bir dönem GTA San Andreas’ta büyük ilgi gören spor sisteminin modern grafikler ve fiziklerle yeniden hayat bulmuş hâli olarak yorumlanıyor.

Türkiye’de popüler olan RP topluluklarında bu özelliğin oyuna daha gerçekçi bir sosyal ortam katacağı şimdiden konuşuluyor. Rockstar’ın GTA V için yıllar sonra böyle bir oynanış eklemesi, stüdyonun GTA 6 lansmanı öncesinde topluluğu aktif tutmayı hedeflediğine işaret ediyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? GTA V için gelen bu spor sistemi oyunu sizin için daha eğlenceli hâle getirir mi? Daha fazlası için bizi takip e