BYD markasının Türkiye operasyonlarında son dönemde yaşanan hareketlilik, araç teslimatı bekleyen kullanıcıları doğrudan etkileyen bir sürece işaret ediyor. Özellikle yılın son aylarında ortaya çıkan teslimat gecikmeleri, markanın Türkiye pazarındaki mevcut işleyişini yeniden tartışmaya açmış durumda.

BYD’nin gümrük sorunu yaşadığı iddia edildi! Peki neden?

BYD cephesiyle ilgili aktarılan iddialara göre, Türkiye’ye getirilen bazı araçlar gümrük işlemleri aşamasında beklemeye alındı. Bu nedenle bayilerin, araç satın alan müşterilere net bir teslim tarihi veremediği belirtiliyor. Özellikle Aralık ayında yoğunlaşan bu durumun, teslimat takvimlerini doğrudan etkilediği ifade ediliyor.

Müşterilerden gelen geri bildirimlerde, teslim sürecinin belirsizleşmesi nedeniyle bazı bayilerin kapora iadesi yoluna gittiği öne sürülüyor. Teslimatların kısa vadede tamamlanamayabileceği ve sürecin Şubat ayına kadar uzayabileceği yönündeki iddialar, markanın satış sonrası yönetimine dair soru işaretlerini artırıyor.

BYD tarafında yaşanan bu gelişmeler, gözleri yeniden Manisa’da kurulması planlanan fabrikaya çeviriyor. 2024 yılının Temmuz ayında imzalanan anlaşma kapsamında, yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla Manisa’da üretim tesisi kurulması planlanmıştı. Bu anlaşma sayesinde şirket, Türkiye’ye ek vergi ve gümrük vergisi olmadan araç getirme avantajı elde etmişti.

Kritik öneme sahip olan fabrikanın 2026 yılında üretime başlaması ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyordu. Ancak aradan geçen sürede fabrika arazisinde somut bir üretim faaliyeti görülmemesi, sürecin yavaş ilerlediği yorumlarını beraberinde getirdi. Daha önce Macaristan’daki fabrikanın geri plana atılarak Türkiye’ye öncelik verileceği açıklanmıştı.

İlginizi Çekebilir: Elektrikli araç şarj istasyonları E-Devlet’te görüntülenebilecek!

BYD ile ilgili son haftalarda gündeme gelen bilgiler ise bu planların değişmiş olabileceğine işaret ediyor. İddialara göre üretim hatlarının tırlarla Macaristan’daki fabrikaya taşındığı ve üretimin burada başlayacağı konuşuluyor. Bu durum, Türkiye yatırımına dair beklentilerin yeniden sorgulanmasına ve yetkililerin de buna yönelik karşı bir adım yapmış olma ihtimalini akıllara getiriyor.

BYD markasının Türkiye’de yaşadığı bu teslimat sürecini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Gümrükte yaşandığı iddia edilen aksaklıklar ve fabrika belirsizliği sizce markanın geleceğini nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!