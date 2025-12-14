Epic Games yılın son günlerine yaklaşırken oyun dünyasında büyük bir merak dalgası yarattı. Sosyal medyada dolaşıma giren yeni bir sızıntı, Epic Store kullanıcılarını heyecanlandıran bir yılbaşı planına işaret ediyor. Hangi oyunlar ücretsiz olacak, takvim nasıl işleyecek?

Epic Games Yılbaşı Ücretsiz Oyunları listesi sızdırıldı! RDR 2 geliyor!

Epic Games için paylaşılan bu sızıntı, yılbaşı döneminde dağıtılması planlanan ücretsiz oyunları gün gün ortaya koyuyor. Listede hem bağımsız yapımlar hem de AAA seviyesinde büyük oyunların yer alması dikkat çekiyor. Özellikle Türkiye’de artan oyun fiyatları düşünüldüğünde, Epic Store tarafından sunulacak bu kampanyanın yerli oyuncular için ciddi bir alternatif oluşturacağı yorumları yapılıyor.

İşte Epic Games Yılbaşı Ücretsiz Oyunları listesi!

İşte Epic Games Yılbaşı Ücretsiz Oyunları listesi:

Oyun Tarih Hogwarts Legacy 11 Aralık Jurassic World: Evolution 2 18 Aralık Desperados 3 19 Aralık Total War: Warhammer 20 Aralık Tropico 5 21 Aralık Chicken Police – Paint it Red! 22 Aralık Loop Hero 23 Aralık Lego Batman 24 Aralık Commander Keen 25 Aralık Farming Simulator 2022 26 Aralık Slime Rancher 2 27 Aralık Terraria 28 Aralık Detroit: Become Human 29 Aralık Mortal Kombat 11 30 Aralık Red Dead Redemption 2 31 Aralık

Sızdırılan bilgilere göre Epic Store yılbaşı kampanyası 11 Aralık’ta başladı ve yeni bir oyun ücretsiz olarak erişime açılacak. İlk gün Hogwarts Legacy ile güçlü bir giriş yapıldı, devam eden günlerde strateji, simülasyon ve hikâye odaklı birçok yapım listede yer alıyor. Bu yaklaşım, Epic Store geniş oyuncu kitlesine hitap etmeyi amaçladığını gösteriyor.

Takvimin ilerleyen günlerinde Jurassic World: Evolution 2, Desperados 3 ve Total War: Warhammer gibi oyunların ücretsiz olması bekleniyor. Özellikle strateji severler için bu bölüm oldukça dikkat çekici. Epic Games’in bu noktada farklı türleri dengeli biçimde dağıttığı görülüyor.

Yılbaşı haftasına girildiğinde ise Loop Hero, Lego Batman ve Farming Simulator 2022 gibi daha geniş kitlelere hitap eden yapımların öne çıktığı bir tablo oluşuyor. Epic Store, bu sayede hem casual oyuncuları hem de uzun süreli oynanış arayanları aynı kampanyada buluşturmayı hedefliyor.

Listenin en dikkat çeken kısmı ise yılın son günleri. Detroit: Become Human, Mortal Kombat 11 ve finalde Red Dead Redemption 2 gibi yüksek bütçeli oyunların yer alması, Epic Games yılbaşı kampanyasını şimdiye kadarki en iddialı hamlelerden biri hâline getiriyor.

Epic Games ücretsiz oyun nasıl alınır?

Epic Games Store üzerinden ücretsiz oyunu almak için ekstra bir üyelik ya da ödeme bilgisi girmeniz gerekmiyor.

İlk olarak Epic Store hesabınıza giriş yapmanız yeterli.

Mağaza ana sayfasında yer alan ücretsiz oyun banner’ına tıklayarak Hogwarts Legacy sayfasına ulaşabilirsiniz.

Açılan sayfada “Yükle” ya da “Kütüphaneye Ekle” seçeneğini seçtiğinizde oyun kalıcı olarak hesabınıza tanımlanır.

Kampanya süresi sona erse bile, oyunu daha sonra istediğiniz zaman indirip oynayabilirsiniz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Epic Games yılbaşı ücretsiz oyun kampanyasının Türkiye'de oyuncu alışkanlıklarını nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?