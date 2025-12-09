S25 One UI 8.5 beta yayınlanır yayınlanmaz kullanıcıların aklında aynı sorular belirdi: Bu güncelleme hangi yenilikleri getiriyor, One UI 8.5 beta performansı nasıl etkileyecek, hangi ülkeler alacak ve nasıl yüklenir? Arayüzden güvenliğe kadar pek çok alanı yenileyen One UI 8.5 beta, Galaxy S25 serisi için oldukça iddialı bir başlangıç yapıyor.

S25 One UI 8.5 beta özellikleri neler?

S25 One UI 8.5 beta ile en büyük değişim arayüz tarafında görülüyor. Samsung, ikonlardan hızlı ayarlar paneline kadar pek çok öğeyi şeffaflık, 3D efektler ve daha modern geçiş animasyonlarıyla yeniden tasarlamış durumda. Arayüzün genel bütünlüğü daha sade, daha temiz ve daha dinamik bir görünüme kavuşurken S25 One UI 8.5 beta, yapay zekâ destekli araçlarda da ciddi bir sıçrama sunuyor.

Özellikle güncellenen Photo Assist sistemi, görsel oluşturma ve düzenleme sürecinde sürekli yeni varyasyonlar üreterek kullanıcıların en iyi kareyi seçmesini kolaylaştırıyor. One UI 8.5 beta bunun yanında yeni nesil Galaxy AI yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Görüntü üretme araçlarının kalitesi artırılırken metne dayalı düzenlemeler, nesne iyileştirme, çözünürlük artırma ve fotoğraf bağlamı yorumlama gibi işlemler çok daha kusursuz çalışıyor. Arayüzde sunulan şeffaflık katmanları ve yenilenmiş widget yapısı, kişiselleştirmeyi daha detaylı hâle getiriyor. Kullanıcılar artık kilit ekranı ikonları, hızlı erişim paneli ve widget yerleşimleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 serisi kablolu ve kablosuz şarj hızı artacak!

One UI 8.5 beta ayrıca cihazlar arası bağlantıyı güçlendiren yeni Storage Share özelliğini getiriyor. Bu sistem sayesinde telefon, tablet ve Samsung TV gibi cihazların depolama alanlarına doğrudan erişilebiliyor; dosyalar cihazlar arasında fiziksel aktarım yapmadan görüntülenebiliyor. Güncellenen Smart View altyapısı da çoklu ekran geçişlerinin hızını artırarak ekran yansıtma deneyimini daha pratik bir hâle getiriyor.

One UI 8.5 beta ses tarafında da yenilikler sunuyor. Geliştirilen Auracast desteği ile kullanıcılar artık ses yayınlarını daha kolay başlatabiliyor ve yeni “Audio Broadcast” menüsü üzerinden çeşitli cihazlarla anında bağlantı kurabiliyor. Bu özellik özellikle kulaklık paylaşımı ve ortak dinleme senaryolarında büyük kolaylık sağlıyor.

One UI 8.5 beta güvenlik tarafında ise önemli iyileştirmelere sahip. Yeni “Failed Authentication Lock” özelliği, çok sayıda başarısız parmak izi, PIN veya şifre denemesi durumunda ekranı otomatik olarak kilitleyerek ekstra güvenlik sağlıyor. Güncellenmiş hırsızlık koruması, fotoğraf gizliliği ve uygulama izinleri için ek kontroller sunarken, Android 16 tabanlı yeni güvenlik çekirdeği tehditlere karşı daha kapsamlı koruma sağlıyor.

S25 One UI 8.5 beta hangi ülkelerde dağıtıma çıktı?

S25 One UI 8.5 beta şu an için belirli bölgelerde kullanıma sunuldu. İlk dağıtım dalgasında Güney Kore, ABD, Almanya, İngiltere, Hindistan ve Polonya yer alıyor. Türkiye ise başlangıç listesinde bulunmuyor; ancak Samsung’un geçmiş güncelleme takvimlerine bakıldığında One UI 8.5 beta erişiminin ilerleyen haftalarda daha fazla ülkeye açılması bekleniyor.

S25 One UI 8.5 beta nasıl yüklenir?

S25 One UI 8.5 beta yüklemek isteyen kullanıcıların Samsung Members uygulamasına giriş yapması gerekiyor. Ana sayfada yer alacak “One UI Beta Program” kartına dokunarak kayıt olunabiliyor. Kayıt tamamlandıktan sonra Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle bölümüne gidilerek One UI 8.5 beta kurulabiliyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 işlemcisi belli oldu! Exynos 2600 geliyor!

One UI 8.5 beta sürümü hâlâ test aşamasında olduğundan, bazı hatalar ve performans sorunları yaşanabileceği için ana cihazlarda dikkatli olunması öneriliyor. Buna rağmen yeni arayüz ve yapay zekâ geliştirmeleri sebebiyle pek çok kullanıcı beta programına şimdiden yoğun ilgi gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI 8.5 beta ile gelen yenilikler Galaxy ekosistemini nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!