Apple’ın merakla beklenen güncellemesi iOS 26.2 için süreç hızlanırken teknoloji dünyasında “Acaba final sürüm ne zaman geliyor?” sorusu yankılanmaya başladı. Türkiye’deki kullanıcılar da iOS 26.2 ile hangi hataların düzeltileceğini, hangi yeni özelliklerin geleceğini ve bu sürümün günlük kullanım deneyimini nasıl değiştireceğini merak ediyor. Peki bu yeni adım, iPhone sahiplerine neler getirecek?

iOS 26.2 ne zaman çıkacak? RC sürümü yayınlandı

iOS 26.2 için Apple, ikinci “Release Candidate” yani son sürüm adayı paketini geliştiricilere dağıtmaya başladı. Bu aşama, güncellemenin artık dağıtıma çok yakın olduğunun açık bir göstergesi. İlk RC’den yalnızca bir hafta sonra yayınlanan yeni paket, özellikle AirDrop tarafında beta 2’den kalan hataların tamamen giderilmesini sağlıyor.

Yazılımın derleme numarası ise 23C54 olarak belirlenmiş durumda. Apple’ın iOS geliştirme alışkanlıklarını düşündüğümüzde, Türkiye’deki kullanıcıların iOS 26.2 final sürümünü birkaç gün içinde cihazlarında görebileceği öngörülüyor.

Elbette ikinci RC’nin gelmiş olması iOS 26.2 için tüm sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor. Apple hâlâ bazı bilinen hataların üzerinde çalışıyor. Bu nedenle geliştirici olmayan kullanıcıların, final sürüm yayınlanana kadar acele etmemesi tavsiye ediliyor. Yine de sistemdeki önemli kararlılık artışları ve performans iyileştirmeleri, iOS 26.2 güncellemesini birçok kullanıcı açısından çekici hale getiriyor.

Bu arada Apple’ın planları yalnızca iOS 26.2 ile sınırlı değil. Şirketin sonraki büyük sürümü olan iOS 27 için sızan ilk bilgiler, performans optimizasyonlarına ve AI odaklı yeniliklere ağırlık verileceğini gösteriyor. Türkiye’de özellikle yapay zekâ tabanlı özelliklerin yerelleştirilmesi konusunda beklentiler yüksek. Eğer Apple beklentileri karşılayabilirse, iOS 26.2 güncellemesinden sonraki dönem iPhone kullanıcıları için oldukça hareketli geçecek gibi duruyor.

Özellikle geliştirici toplulukları, ikinci RC’nin sorunsuz ilerlemesi hâlinde iOS 26.2 için App Store uygulamalarını optimize etmeye başlamış durumda. Bu da Türkiye’de yoğun olarak kullanılan bankacılık, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının çok daha stabil çalışacağı anlamına geliyor.

Apple ekosisteminde iOS 26.2 döneminin artık tamamen kapıda olduğunu söylemek mümkün. Güncellemenin kısa süre içinde Türkiye’deki tüm uyumlu iPhone modellerine ulaşması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS 26.2 güncellemesinin iPhone deneyimine katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?