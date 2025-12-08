Xiaomi 17 Ultra sonunda sahneden ilk kez canlı olarak göründü. Peki bu sızıntı ne anlatıyor, tasarım gerçekten değişiyor mu, kamera tarafında nasıl bir sıçrama bizi bekliyor? Aralık ayı lansmanı yaklaşırken 17 Ultra hakkında ortaya çıkan ilk görüntüler teknoloji dünyasında büyük heyecan yarattı.

Xiaomi 17 Ultra tasarımı sızdırıldı! İlk kez görüntülendi

Xiaomi 17 Ultra, sızdırılan yeni casus fotoğraflarla birlikte bugüne kadar alışılan dairesel kamera tasarımını geride bırakmaya hazırlanıyor. Paylaşılan görüntülerde cihazın kalın bir koruyucu kılıf içinde olduğu görülüyor. Buna rağmen arka bölümde yer alan yeni dikdörtgen kamera modülü net şekilde seçilebiliyor. Bu detay, 17 Ultra için tasarım tarafında köklü bir dönüşümün yolda olduğunu ortaya koyuyor.

Sızan fotoğraflara göre Xiaomi 17 Ultra, kompakt ama oldukça yoğun yerleştirilmiş üçlü bir kamera dizilimiyle geliyor. Modülde üç büyük sensör açıklığı açıkça görülürken, bunlardan birinin periskop telefoto lens olduğu iddia ediliyor. LED flaş ve ek sensör boşlukları da modülün çevresine konumlandırılmış durumda. Bu yapı, 17 Ultra ile fotoğraf tarafında odağın tamamen profesyonel deneyim olacağını gösteriyor.

Kulis bilgilerine göre yeni Xiaomi 17 Ultra, kamera tarafında iddialı bir donanımla sahneye çıkacak. Ana kamerada 1 inç boyutunda 50 megapiksellik OmniVision OV50X sensörün yer alabileceği konuşuluyor. Buna devasa 200 megapiksellik periskop telefoto kamera ve 50 megapiksellik ultra geniş açılı lensin eşlik etmesi bekleniyor.

Bu hamle, selefindeki dörtlü kamera sisteminden üçlü ama daha güçlü bir düzene geçildiğini işaret ediyor. Donanım tarafında ise Xiaomi 17 Ultra işlemcisi için Snapdragon 8 Elite Gen 5 öne çıkıyor. 3nm üretim süreciyle geliştirilen bu yonga setinin hem performans hem de enerji verimliliği açısından çıtayı yükseltmesi bekleniyor. Batarya tarafında ise 6.000 mAh ile 7.000 mAh arasında değişen oldukça büyük bir kapasite gündemde.

