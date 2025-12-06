Porsche sahipleri bir sabah araçlarının çalışmadığını fark etse ne olurdu? Rusya’da yüzlerce sürücü tam da bunu yaşadı. Bir anda kontak çevrildi ama motor tepki vermedi. Peki bu sorun basit bir teknik arıza mı, yoksa daha büyük bir sistem krizinin sonucu mu?

Rusya’da tüm Porsche otomobiller aynı anda kilitlendi!

Porsche modellerinde yer alan uydu bağlantılı güvenlik ve izleme altyapısında yaşanan ani kesinti, araçların otomatik olarak kendini koruma moduna almasına yol açtı. Porsche araçlar, olası güvenlik riski algıladığında motoru kilitleyerek çalışmayı tamamen durdurdu. Bu durumun bütün ülkede aynı anda yaşanması, sorunun bireysel değil sistemsel olduğunu net biçimde ortaya koydu.

Edinilen bilgilere göre bazı kullanıcılar, akü bağlantısını söküp yeniden takarak geçici de olsa araçlarını çalıştırmayı başardı. Ancak bu yöntem her araçta işe yaramadı. Çok sayıda araç tamamen kilitli kaldı ve hiçbir şekilde çalıştırılamadı. Daha da çarpıcı olan ise, yetkili servisler ve bayilerin dahi sistemle bağlantı kuramaması oldu. Servis ekranlarında PVTS modüllerinin uyduyla iletişim kesintisi yaşadığı doğrulandı.

Krizin kaynağına ilişkin ise net bir bilgi hâlâ paylaşılmış değil. Bazı uzmanlar, Porsche altyapısına yönelik kasıtlı bir siber müdahale ihtimali üzerinde dururken, bunu doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan şirletin 2022 yılından bu yana Rusya’ya yeni araç sevkiyatını durdurmuş olması, mevcut kullanıcıların teknik desteğe erişimini de ciddi biçimde zorlaştırıyor.

Bu gelişme, modern otomobillerin ne kadar yoğun biçimde uydu ve yazılım altyapısına bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bugün bir Porsche, sadece mekanik bir araç değil; aynı zamanda uzaktan kontrol edilen, veri akışıyla çalışan bir teknoloji ürünü konumunda. Uydu bağlantısında yaşanan tek bir arıza bile, binlerce aracın aynı anda devre dışı kalmasına yol açabiliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Porsche gibi yüksek teknolojiye sahip araçların yazılım ve uydu sistemlerine bu kadar bağımlı olması sizce ne kadar güvenli?