POCO F8 Ultra, tasarım tarafında farklı kalınlık ve ağırlıklara sahip iki seçenek sunuyor. Siyah model 7,9 mm kalınlık ve 218 gram ağırlıkla daha ince bir profil sunarken, Denim Mavi model 8,3 mm ve 220 gram değerleriyle biraz daha hacimli bir yapıya sahip. Silisyum bazlı gövde yapısı elde kayganlık hissini azaltırken, IP68 sertifikası cihazı suya ve toza karşı dayanıklı hâle getiriyor. Bu segmentte dayanıklılık sertifikası artık standart hâle gelse de POCO’nun yüksek koruma sunması dikkat çekiyor.

Ekran tarafında ise 6.9 inç AMOLED panel, POCO HyperRGB teknolojisi, 68 milyar renk desteği ve Dolby Vision/HDR10+ uyumluluğu ile geniş bir görüntü aralığı sunuyor. 120 Hz yenileme hızı ve 2560 Hz anlık dokunmatik örnekleme, özellikle oyunlarda ve hızlı arayüz geçişlerinde fark yaratıyor. TÜV Rheinland sertifikası, göz sağlığı tarafında ek bir güvence sunarken, POCO Shield Glass ön cam koruması darbelere karşı ekstra dayanım sağlıyor. Ultrasonik parmak izi sensörünün bu sınıfta hâlâ nadir kullanılması da öne çıkan bir detay.

Performans bölümünde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve Adreno 840 GPU, POCO F8 Ultra’yı 2025 yılı amiral gemisi sınıfında rekabetçi bir konuma yerleştiriyor. LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama birimleri hız konusunda güncel standardı yansıtıyor. Cihazın AnTuTu’da 3.858.811 puan alması ve stres testlerinde ısı ile batarya tüketimindeki davranışlarının açıkça paylaşılması, termal performansı daha net değerlendirmeyi sağlıyor. 6700 mm² çift katmanlı LiquidCool soğutma sistemi, uzun süreli oyun senaryolarında sıcaklığı makul seviyelerde tutmayı hedefliyor. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile uzun vadede 4 yıl Android ve 6 yıl güvenlik güncellemesi sunulması da yazılım tarafında önemli bir avantaj.

Kamera sisteminde üç adet 50 MP sensör kullanılması, cihazın çok yönlü çekim kabiliyetini artırıyor. OIS destekli Light Fusion 950 ana kamera, 5x optik zoom sunan ISOCELL JN5 telefoto ve geniş açı için OV50M40 sensör, farklı çekim senaryolarında tutarlı sonuçlara odaklanıyor. 8K 30 fps ve 4K 60 fps video özelliklerinin lensler arası geçişle desteklenmesi, bu segment için faydalı bir detay. 32 MP ön kamera ise 4K 30 fps desteğiyle içerik üreticileri için yeterli bir esneklik sağlıyor.

Batarya tarafında 6500 mAh kapasite ve 100W hızlı şarj, POCO F8 Ultra’nın uzun kullanım ve hızlı dolum ihtiyaçlarını karşılıyor. Kablosuz tarafta 50W destek ve ters şarj imkânı, günlük kullanım senaryolarında ek bir pratiklik sunuyor. PCMark testinde 20 saatlik sonuç, pil verimliliği konusunda cihazın güçlü olduğunu gösteriyor. Bypass şarj özelliği ise oyun sırasında pil sağlığını korumayı hedefliyor.

Fiyat tarafında POCO F8 Ultra, 12GB + 256GB versiyonu 60.000 TL, 16GB + 512GB versiyonu ise 64.000 TL olarak konumlandırılıyor. Bu seviyede özellikle Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili en ucuz telefonlardan biri olması, cihazı performans odaklı kullanıcılar için daha ulaşılabilir bir alternatif hâline getiriyor.

