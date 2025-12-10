Paramount cephesinde bugün dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Netflix’in Warner Bros’u satın alma süreci devam ederken, kullanıcıların aklına “Teklif dengesi değişir mi?”, “Hissedarlar hangi tarafı tercih eder?” gibi sorular gelmeye başladı. Rekabet bir anda kızıştı ve Paramount masaya çok daha büyük bir rakamla döndü.

Paramount, Warner Bros için 108.4 milyarlık teklif yaptı! Netflix anlaşması iptal mi?

Paramount, uzun süredir takip ettiği Warner Bros satın alma sürecinde sürpriz bir adım atarak 108.4 milyar dolarlık dev bir teklif sundu. Netflix’in 82.7 milyar dolarlık anlaşmasının ardından gelen bu karşı hamle, şirketin yalnızca yarışa geri döndüğünü değil, aynı zamanda dengeleri tamamen değiştirdiğini gösteriyor. Üstelik bu teklif doğrudan hissedarlara iletildiği için şirket avantajlı başlamış sayılıyor.

Netflix’in planı film stüdyosu ile HBO/HBO Max’i bünyesine katmak ve CNN gibi TV birimlerinin şirket içinde kalmasına izin vermekti. Ancak Paramount tüm Warner Bros varlıklarını satın almak istiyor. Bu nedenle iki teklif arasındaki rakamsal fark 25.7 milyar dolar gibi görünse de, kapsam itibarıyla tablo büyük ölçüde değişmiş durumda.

Süreci daha karmaşık hâle getiren bir diğer unsur ise siyasi ve finansal etkiler. Bu yıl Paramount’u satın alan David ve Larry Ellison’ın ABD’de güçlü politik bağlantılara sahip olması, onay mekanizmasında Netflix’in işini zorlaştırabilir.

Tüm bu detaylar değerlendirildiğinde, sinema sektöründe yalnızca bir satın alma yarışı değil, aynı zamanda küresel medya yapısını yeniden şekillendirebilecek bir güç mücadelesi yaşandığı anlaşılıyor. Türkiye açısından bakıldığında ise bu rekabetin platform yatırımlarını, içerik çeşitliliğini ve bölgesel yayın stratejilerini doğrudan etkileyebileceği öngörülüyor.

