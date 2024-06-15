Mart ayında piyasaya sürülen tamamen elektrikli Xiaomi SU7 sedan, kısa sürede büyük bir talep gördü. Xiaomi’nin yaptığı açıklamaya göre, talep başlangıçta tahmin edilenden beş kat daha fazla oldu. Bu nedenle, teslimatlar önemli ölçüde gecikti. Ancak şirket, üretimi hızla artırarak durumu yönetmeye çalışıyor ve şimdiye kadar 20.000 araç teslim etmeyi başardı.

Xiaomi SU7 20.000 teslimata ulaştı

Xiaomi SU7’nin bu başarısı, markanın elektrikli araç piyasasındaki konumunu güçlendiriyor. Özellikle üst düzey Max sürümü için talep oldukça yüksek. Şu anki durumda Max sürümü için bekleme süresi yaklaşık 30 hafta iken, diğer modellerde bu süre 35 haftayı bulabiliyor. Xiaomi, bu yoğun talebi karşılamak ve müşteri memnuniyetini artırmak için üretim kapasitesini sürekli olarak artırmanın yollarını arıyor.

Haziran ayında 10.000’den fazla araç teslimatı hedeflenirken, Xiaomi yıl sonuna kadar 100.000 adet teslim etmeyi planlıyor. Şirket, her şeyin yolunda gitmesi durumunda bu sayıyı 120.000’e çıkarabileceğine inanıyor. Bu rakamlar, Xiaomi’nin duyuru öncesinde yaptığı tahminlerin çok üzerinde, bu da markanın elektrikli araç sektöründe ne kadar hızlı bir büyüme kaydettiğini gösteriyor.

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Xiaomi’nin elektrikli SU7 sedan modeli, teknoloji ve otomotiv sektörlerindeki yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Bu başarı, Xiaomi’nin gelecekteki elektrikli araç projeleri için de umut verici bir işaret olarak değerlendiriliyor.