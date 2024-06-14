Cuma Raporu #315 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

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Cuma Raporu #315 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, gündem, bir takım mevzular

23:31 Apple ve WWDC 2024

30:12 TECNO CAMON 30 serisi Türkiye’de

39:25 HTC U24 Pro tanıtıldı

42:45 HONOR Magic V Flip tanıtıldı

46:57 Türkiye’nin ikinci astronotu görevini tamamladı

50:18 Chery ve MG’den “ek vergi” açıklaması

53:41 Xiaomi 14 Civi tanıtıldı

56:00 Apple, Microsoft’u geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu

58:38 Intel Lunar Lake, AMD ise Ryzen AI işlemcilerini duyurdu

1:03:44 Steam, 14 milyon oyuncuyu dolandırmakla suçlanıyor

1:07:00 MediaTek, Windows için Arm tabanlı işlemci geliştiriyor

1:11:59 ChatGPT YKS çözdü, puanı ile ODTÜ’yü bile kazandı!

1:15:27 THY ücretsiz ve sınırsız mesajlaşma imkanı sunacak

1:19:36 Yurt dışı çıkış harç pulu zammı söylentisi

1:24:45 Bayram temennisi

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