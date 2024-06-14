Cuma Raporu #315 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
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Cuma Raporu #315 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, gündem, bir takım mevzular
23:31 Apple ve WWDC 2024
30:12 TECNO CAMON 30 serisi Türkiye’de
39:25 HTC U24 Pro tanıtıldı
42:45 HONOR Magic V Flip tanıtıldı
46:57 Türkiye’nin ikinci astronotu görevini tamamladı
50:18 Chery ve MG’den “ek vergi” açıklaması
53:41 Xiaomi 14 Civi tanıtıldı
56:00 Apple, Microsoft’u geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
58:38 Intel Lunar Lake, AMD ise Ryzen AI işlemcilerini duyurdu
1:03:44 Steam, 14 milyon oyuncuyu dolandırmakla suçlanıyor
1:07:00 MediaTek, Windows için Arm tabanlı işlemci geliştiriyor
1:11:59 ChatGPT YKS çözdü, puanı ile ODTÜ’yü bile kazandı!
1:15:27 THY ücretsiz ve sınırsız mesajlaşma imkanı sunacak
1:19:36 Yurt dışı çıkış harç pulu zammı söylentisi
1:24:45 Bayram temennisi
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