Teknoloji devi Xiaomi, yeni fitness takip cihazı Xiaomi Smart Band 8‘i tanıtarak spor tutkunları ve teknoloji meraklıları arasında heyecan yarattı. Bu akıllı bileklik ilk etapta yalnızca Çin’de piyasaya sürüldü. Ancak şimdi de küresel piyasada yerini almak için hazırlanıyor. Resmi duyuru öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı ve Polonya’nın önde gelen perakendecilerinden biri, cihazın ayrıntılarını çevrimiçi olarak listeledi. İşte Xiaomi Smart Band 8!

Xiaomi Smart Band 8 ile Fitness ve Stil Bir Arada!

Perakende listesinin verdiği bilgilere göre, Xiaomi Smart Band 8, 3 Ekim tarihinde raflardaki yerini alacak. Fiyat etiketi yaklaşık 45 euro olarak karşımıza çıkıyor. Bu fiyatlandırma Polonya’nın vergilerini içeriyor. Yani cihaz muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri gibi vergilen az olduğu yerlerde 40 dolardan daha düşük bir fiyata ulaşılabilir olacak. Ancak ülkemizdeki vergilerle beraber bu model 1.000 lira sınırını geçebilir.

Xiaomi Smart Band 8, 1,6 inç AMOLED ekranıyla modern ve şık bir tasarım sunuyor. Her Zaman Açık Ekran (AOD) modu ile parlak bir ekran deneyimi sunarken, 50 metreye kadar suya dayanıklılık ile yüzme gibi su aktiviteleri için ideal bir seçenek sunuyor.

Xiaomi Band 8, önceki modellere göre farklı bir özelliğe sahip olarak geliyor. Farklı kayış seçenekleri arasında deri, dokuma deri ve TPU kayışlar bulunuyor. Hatta uyumlu bir kolye aksesuarı ile kolye olarak kullanılabiliyor ya da ayakkabı bağcığına takılabiliyor.

Smart Band 8, kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku izleyici ve kadın kullanıcılar için adet döngüsü monitörü gibi özelliklerle kapsamlı bir fitness deneyimi sunuyor. Stres seviyelerini izleyebilir, kandaki oksijen seviyesi hakkında bilgi alabilir ve interaktif modlar ile spor deneyimini daha da geliştirebilirsiniz.

Bu akıllı bileklik yalnızca fitness izlemekle kalmıyor, aynı zamanda yerleşik oyunlar ve hava durumu güncellemeleri ile eğlence ve rahatlık da sunuyor. 190mAh pil sayesinde AOD devre dışı bırakıldığında 16 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Xiaomi Smart Band 8, hem spor aktivitelerinizi takip etmek hem de stilinizi yansıtmak isteyenler için güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi Smart Band 8 ülkemize ne kadar fiyatla girecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!