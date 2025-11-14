Sosyal medya artık hayatın ayrılmaz bir parçası. Ancak bu dijital dünyanın, özellikle çocuklar üzerindeki etkileri her geçen gün daha fazla tartışılıyor. Peki, sosyal medya kullanımı çocuklar için nasıl daha güvenli hale getirilebilir? Türkiye’de bu konuda atılan yeni adımlar neler?

Sosyal medyaya yaş sınırı düzenlemesi geliyor! Bakan duyurdu

Sosyal medya platformlarında çocukları korumaya yönelik yeni bir dönem başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oluşturulan Sosyal Medya Çalışma Grubu ile zararlı içeriklerin tespit edilip hızla kaldırıldığını açıkladı. Bu kapsamda, yaş sınırı düzenlemesi üzerinde de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Göktaş, dijital ortamda çocukların güvenliği için “Çocuk İçin Dost Uygulamalar” (DUY) adında özel bir ihbar platformu kurulduğunu ifade etti. Bu sistem sayesinde aileler, çocuklarının karşılaşabileceği olumsuz içerikleri kolayca bildirebilecek.

Yeni düzenlemelerle hedefin, çocukların internet ortamında özgür ama güvenli bir şekilde var olmasını sağlamak olduğu belirtildi. Bakanlık kaynakları, yeni dönem kullanımda ebeveyn bilincini artırmayı ve dijital okuryazarlığı yaygınlaştırmayı da hedefliyor. Türkiye genelinde çocukların dijital mecralarda güvenle zaman geçirebilmesi için hem teknik hem de hukuki altyapının güçlendirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, “zararlı içeriklerin” önüne geçmek için yapay zekâ destekli tarama sistemleri de devreye alınacak. Ayrıca, popüler uygulamaların tasarım ve güvenlik politikalarının çocuk dostu hale getirilmesi için platformlarla iş birliği yapılacağı ifade ediliyor.

Uzmanlar, bu düzenlemelerin yalnızca kullanıcıları değil, genel olarak dijital ekosistemi de olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyor. Çünkü dijital dünyada güvenliğin güçlenmesi, hem çocuklar hem de yetişkinler için daha bilinçli bir internet kültürünü beraberinde getirebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sosyal medya düzenlemeleri sizce dijital güvenliği artırmak için yeterli mi? Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!