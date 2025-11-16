Teknoloji gündemi bugünlerde iPhone 18 Pro söylentileriyle çalkalanıyor. Henüz iPhone 17 serisi piyasaya yeni çıkmışken Apple’ın böylesine hızlı bir yenilik hazırlığı neden? Yeni model gerçekten de kullanıcıların uzun süredir dert yandığı sorunları ortadan kaldırabilecek mi? Tasarım mı, performans mı öne çıkacak?

iPhone 18 Pro eleştirilere cevap niteliğinde yeniliklerle geliyor!

iPhone 18 Pro için ortaya çıkan yeni bilgiler, Apple’ın iki büyük eleştiriye odaklanarak ciddi bir değişim hazırlığında olduğunu gösteriyor. Özellikle iPhone 17 Pro’daki arka yüzeydeki iki parçalı yapı ve belirgin renk farkı, yani tartışmalara konu olan renk uyumu meselesi, kullanıcıları ikiye bölmüştü. Sızıntılara göre Apple bu kez cam yüzey ile metal çerçeveyi neredeyse tek parça görünümüne yakınlaştıracak. Türkiye’de pek çok kullanıcı bu iki tonlu görüntüyü “tasarım hatası” olarak nitelendiriyordu, dolayısıyla bu yenilik oldukça ses getirecek gibi görünüyor.

Paylaşılan görsellerde cihazın arkasındaki cam panelin metal yüzeyle daha pürüzsüz birleştiği görülüyor. iPhone 18 Pro fotoğraflarında kamera adasının çerçeveyle daha doğal geçiş yaptığı da fark ediliyor. Uygulama arayüzündeki ikonların daha düz kenarlara sahip olması ve yeni menü animasyonları da Apple’ın tasarım dilinde “saf minimalizm”e yöneldiğini düşündürüyor.

Pil tarafında ise durum tamamen farklı bir güncelleme sinyali veriyor. Yeni söylentiler, iPhone 18 Pro modelinin daha kalın ve daha ağır olabileceğini, bunun sebebinin ise çok daha büyük bir pil kapasitesi olduğunu aktarıyor. Özellikle Pro Max tarafında Apple’ın ciddi bir batarya artışına gittiği iddia ediliyor. Türkiye’de kullanıcıların en çok şikâyet ettiği konu şarj süresiyken, Apple’ın bu geri bildirimi doğrudan dikkate aldığı net şekilde anlaşılıyor.

İlginizi Çekebilir: Apple CEO’su değişebilir! Tim Cook emekliye ayrılıyor!

Apple son yıllardaki “ince cihaz” ısrarına ara vermiş gibi görünüyor. Çünkü özellikle iPhone Air’in düşük satışları, tüketicilerin estetikten önce performans ve pil ömrü istediğini kanıtladı. iPhone 18 Pro da bu dönüşümün en güçlü temsilcisi olmaya hazırlanıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 18 Pro modelinin Apple ekosistemindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!