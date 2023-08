MIUI 15, Google’ın Material You tasarım dilini temel alan yeni bir görsel tasarıma sahiptir. Bu tasarım, sadelik ve netliğe odaklanarak daha modern ve minimalisttir. Kullanıcılar, kişisel tarzlarına uyması için cihazlarının görünümünü ve verdiği hissi özelleştirebilir.

Yeni üretkenlik özellikleri:

MIUI 15, kullanıcıların işlerini halletmesine yardımcı olacak bir dizi yeni üretkenlik özelliği içerir. Buna yeni bir dosya yöneticisi, yeni bir not alma uygulaması ve yeni bir ekran kaydedici dahildir. Dosya yöneticisi, kullanıcıların dosyalarını kolayca yönetmesine olanak tanır, not alma uygulaması, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde not almasına olanak tanır. Ve ekran kaydedici, kullanıcıların sunumlar veya öğreticiler için ekranlarını kaydetmelerine olanak tanır.