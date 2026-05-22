Giyilebilir teknoloji pazarında form faktörler arasındaki ayrım giderek kapanıyor. Uzun süredir sızıntılarıyla gündemi meşgul eden Xiaomi Smart Band 10 Pro, 58 dolarlık başlangıç fiyatı ve alüminyum gövdesiyle resmi olarak piyasaya sürüldü. Sadece donanım tarafında değil, işletim sistemi düzeyinde gelen genişletilmiş ekosistem desteğiyle de dikkat çeken cihaz, standart bir aktivite takipçisinin ötesine geçmeyi hedefliyor. Peki akıllı saat standartlarına oldukça yaklaşan Xiaomi Smart Band 10 Pro, günlük kullanımda kullanıcılara tam olarak neler vadediyor?

Xiaomi Smart Band 10 Pro ile akıllı saat çizgisi silikleşiyor

Yeni nesil Xiaomi Smart Band 10 Pro, tasarımsal olarak seleflerinin ince uzun yapısından sıyrılarak daha geniş bir görüş alanı sunuyor. Cihazın 1.74 inç boyutundaki ince çerçeveli AMOLED paneli, 60Hz tazeleme hızı sayesinde arayüz geçişlerinde pürüzsüz bir deneyim sağlıyor. Dış mekan kullanımlarında ve doğrudan güneş ışığı altında ekran okunabilirliğini etkileyen maksimum parlaklık değeri ise 2000 nit seviyesine çıkarılmış durumda.

Cihaz, kayış hariç tutulduğunda 21.6 gram ağırlığında ve 9.7 milimetre kalınlığında bir iskeletle kullanıcı karşısına çıkıyor. Standart versiyonda alüminyum kasa tercih edilirken, markanın malzeme çeşitliliği sunmak adına seramik ve deri seçeneklerini de ürettiği görülüyor. Enerji verimliliği tarafında tek şarjla 21 güne ulaşan bir kullanım ömrü vadediliyor; sürekli açık ekran (AOD) aktif kullanıldığında bu süre 8 güne sabitleniyor.

Yazılım tarafındaki en belirgin stratejik hamle, cihazın kutudan HyperOS 3 işletim sistemiyle çıkması. Şirket, bu sürümle birlikte iOS tarafında ciddi optimizasyonlar yaparak Apple ekosistemine entegre olmayı kolaylaştırmış. Hem iPhone hem de şirketin kendi cihazlarına eşzamanlı bildirim gönderebilme, kestirmeler ayarlama ve Apple Health senkronizasyonu gibi işlevler, bu yeni akıllı bileklik modelini platform bağımsız bir araca dönüştürüyor.

Sağlık ve antrenman takibi için donanımsal veri toplama altyapısı da güncellenmiş durumda. Çift ışıklı ve çift foto dedektörlü yapıya sahip nabız sensörü; kandaki oksijen (SpO2), standart kalp atışı ve uyku verilerinin yanında nabız değişkenliğini de analiz ediyor. Bu sayede yazılım, bedensel yorgunluk ve dinlenme durumunu haritalandırabiliyor. Ayrıca dahili GNSS modülü sayesinde dış mekan egzersizlerinde akıllı telefona ihtiyaç duyulmadan rota çizilebiliyor.

Günlük hayata dönük yenilikler arasında en atipik olanı ise oyuncular için tasarlanan özel analiz profili. Oyun modu aktifken, rekabetçi karşılaşmalar esnasındaki stres seviyeleri ve nabız değişimleri istatistiksel olarak kayıt altına alınıyor. İlerleyişi takip eden sistem, karakterin yeniden doğma anında bilekliğe titreşim göndererek kullanıcıyı oyuna döndürüyor.

Teknik özellikler

Ekran: 1.74 inç AMOLED, 60Hz tazeleme, 2000 nit maksimum parlaklık

1.74 inç AMOLED, 60Hz tazeleme, 2000 nit maksimum parlaklık Gövde: Alüminyum (standart), 9.7mm kalınlık, 21.6g ağırlık (kayışsız)

Alüminyum (standart), 9.7mm kalınlık, 21.6g ağırlık (kayışsız) Sensörler: Çift ışıklı ve foto dedektörlü nabız, SpO2, stres, uyku ve yorgunluk analizi

Çift ışıklı ve foto dedektörlü nabız, SpO2, stres, uyku ve yorgunluk analizi Bağlantı ve Konum: Dahili GNSS, bağımsız rota takibi

Dahili GNSS, bağımsız rota takibi Yazılım: HyperOS 3 (Genişletilmiş iOS entegrasyonu)

(Genişletilmiş iOS entegrasyonu) Pil Süresi: Standart modda 21 gün, sürekli açık ekran (AOD) ile 8 gün

Standart modda 21 gün, sürekli açık ekran (AOD) ile 8 gün Özel Fonksiyonlar: Titreşim uyarılı oyun modu, Apple Health senkronizasyonu

Fiyat ve satış bilgisi

Xiaomi Smart Band 10 Pro – Alüminyum/Silikon versiyon: 58$

Xiaomi Smart Band 10 Pro – Deri kayışlı versiyon: 68$

Xiaomi Smart Band 10 Pro – Seramik gövdeli versiyon: 70$

