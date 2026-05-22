Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şirket tarihinin en büyük eylemiyle sonuçlanabilecek bir krizin eşiğinden döndü. Özellikle Samsung Device Solutions bünyesinde çalışanların, elde edilen rekor kârlardan yeterli pay alamadıkları gerekçesiyle başlattığı grev süreci yeni bir boyut kazandı. Güney Kore Çalışma ve İstihdam Bakanlığı’nın arabuluculuğunda gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, planlanan 18 günlük iş bırakma eylemi geçici olarak askıya alındı. Peki taraflar arasında varılan bu taslak anlaşma, Samsung sendika grevi krizini kalıcı olarak çözebilir mi?

Samsung sendika grevi sürecinde uzlaşma arayışı

Sendika yönetimi ve şirket yetkilileri arasında yapılan görüşmeler, tarafları masada birleştiren bir uzlaşı metnini ortaya çıkardı. Söz konusu anlaşma teklifi, çip birimindeki bonus yapısında köklü değişiklikleri içeriyor. Şirketin, operasyonel kârın %10,5’ine denk gelen özel bir bonusu çip bölümüne tahsis etmesi planlanıyor. Ayrıca sendikanın uzun süredir talep ettiği bonusların operasyonel kârlara bağlanması ve bonus tavanı uygulamasının kaldırılması gibi maddeler de teklif kapsamında yer alıyor.

Yapılan Samsung bonus anlaşması kapsamında, çip bölümünün toplam bonus havuzundan %40 oranında pay alması öngörülüyor. Sendika temsilcileri daha önce kârın %15’i oranında bir bonus yapısı ve şeffaf bir ödeme takvimi talep etmişti. Şimdi ise gözler, 22-27 Mayıs tarihleri arasında yapılacak sendika üyeleri oylamasına çevrildi.

Ekonomik kaygılar ve büyük resim

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok daha önce yaptığı açıklamada, grevin gerçekleşmesi durumunda 1 trilyon Kore Wonu (yaklaşık 660 milyon dolar) tutarında doğrudan ekonomik kayıp yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. Samsung’un ülkenin toplam ihracatındaki %22,8’lik payı ve piyasa değerindeki %26’lık ağırlığı, şirkette yaşanan her türlü gelişmenin doğrudan ülke ekonomisini etkilediğini gösteriyor.

Şirketin üretim hacmi ve küresel tedarik zinciri üzerindeki etkisi, bu tür bir iş bırakma eyleminin sadece Samsung’u değil, dünya genelindeki teknoloji sektörünü de derinden sarsabileceğini ortaya koyuyor. Oylamadan çıkacak karar, şirketin önümüzdeki dönemdeki çalışma huzuru ve üretim kapasitesi üzerinde belirleyici olacak.

Samsung Device Solutions nedir?

Samsung Device Solutions, şirketin yarı iletkenler, işlemciler ve bellek modülleri üreten, küresel teknoloji pazarının en büyük oyuncularından biri olan çip üretim bölümüdür. Şirketin toplam gelirinde büyük bir paya sahip olan bu birim, akıllı telefonlardan veri merkezlerine kadar geniş bir yelpazeye donanım sağlar.

İlginizi Çekebilir: Samsung ve Dua Lipa arasında telif krizi! 15 milyon dolarlık dava teknoloji devini nasıl etkileyecek?

İlginizi Çekebilir: Samsung’da bonus krizi büyüyor! Grev hangi sonuçları doğuracak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce sendika üyeleri, Samsung sendika grevi sürecini sonlandıracak bu yeni teklifi onaylayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!