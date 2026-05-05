Giyilebilir teknoloji pazarının beklenen ürünlerinden Xiaomi Smart Band 10 Pro hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kısa süre önce ilk ipuçları paylaşılan akıllı bileklik, şimdi de resmi görünümlü render çizimleriyle karşımıza çıktı. Kullanıcıların merakla beklediği serinin bu yeni modeli, tasarım hatları ve temel donanım özellikleriyle netleşmeye başlıyor. Peki, yaşanan bu son akıllı bileklik sızıntısı kullanıcılara hangi yenilikleri işaret ediyor?

Xiaomi Smart Band 10 Pro özellikleri ile neler vadediyor?

Beklenen Xiaomi Smart Band 10 Pro, serinin bir önceki modeli olan ve Ekim 2024 tarihinde piyasaya sürülen Band 9 Pro’nun doğrudan halefi olarak konumlanıyor. Gelen son sızıntılara göre yeni akıllı bileklik, siyah ve beyaz olmak üzere iki temel renk seçeneğiyle teknoloji tutkunlarının beğenisine sunulacak. Alüminyum kasa yapısını koruyan bu modelin, dış görünüm itibarıyla selefiyle büyük benzerlikler taşıdığı göze çarpıyor. Tasarım dilindeki bu süreklilik, markanın oturmuş form faktörünü devam ettirmeye odaklandığını gösteriyor.

Cihazın ön yüzünde 480×400 piksel çözünürlük sunan 1.74 inç büyüklüğünde bir AMOLED dokunmatik ekran yer alacak. Geniş yapılı bu ekranın, özellikle dış mekanlardaki spor takibi ve bildirim okuma gibi günlük kullanım senaryolarında görsel deneyimi kolaylaştırması hedefleniyor. Pil tarafında ise güç tüketimi optimizasyonları sayesinde tek şarjla 21 güne varan bir çalışma süresi sağlanacağı iddia ediliyor. Ayrıca cihaz, 50 metre derinliğe kadar su geçirmezlik derecesiyle havuz yüzmesi gibi su içi aktivitelerde güvenle kullanılabilecek.

Bağlantı standartları tarafında güncel Bluetooth 5.4 teknolojisini destekleyen bileklik; kalp atış hızı takibi ve çok çeşitli spor modları gibi temel sağlık işlevlerini bir arada sunuyor. Mobil ödeme ve erişim kolaylığı gibi bölgesel ihtiyaçları göz önünde bulunduran üretici, cihaza NFC desteğine sahip olan ve olmayan iki farklı versiyon ekliyor. Bu donanım paketi ve Band 9 Pro halefi olma misyonu, cihazı hem günlük iletişimini yönetmek isteyenler hem de aktif yaşam tarzını benimseyen bireyler için mantıklı bir seçenek haline getiriyor.

Xiaomi Smart Band 10 Pro teknik özellikleri

Ekran: 1.74 inç AMOLED dokunmatik, 480×400 çözünürlük

Kasa: Alüminyum yapı

Bağlantı: Bluetooth 5.4, versiyona göre NFC desteği

Sağlık ve Spor: Kalp atış hızı takibi, çoklu spor modları

Dayanıklılık: 50 metreye kadar su geçirmezlik

Batarya Ömrü: Tek şarjla 21 güne kadar

Renk Seçenekleri: Siyah ve beyaz

AMOLED ekran nedir?

Her bir pikselin kendi ışığını ürettiği ve arka aydınlatma paneline ihtiyaç duymayan bir görüntü teknolojisidir. Bu sayede siyahlar tamamen piksellerin kapatılmasıyla elde edilir, daha canlı renkler ve daha düşük enerji tüketimi sağlanır.

