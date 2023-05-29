Xiaomi geçtiğimiz günlerde “Destek Sonu” aşamasına ulaşan akıllı telefonlar listesini güncellediğini duyurdu. Bu kez listeye Xiaomi Mi Note 10 Lite’ın yanı sıra Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9S Pro ve Redmi Note 9S Pro Max olmak üzere şirketin beş modeli dahil edildi. Redmi Note 9 akıllı telefonlar artık güncelleme almayacak. Redmi Note 9 serisi sahibiyseniz, telefonunuzu değiştirmek için doğru zaman olabilir!

Destek Sonu Listesine Girmek Ne Anlama Geliyor?

Destek Sonu listesine dahil edilmek, bu akıllı telefonların MIUI arayüzü, Android ve güvenlik için olanlar da dahil olmak üzere artık herhangi bir güncelleme almayacağı anlamına geliyor. Herhangi bir güncelleme olmadan bu cihazlar güvenlik ihlallerine ve diğer sorunlara karşı savunmasız hale gelebileceğinden, bu önemli bir endişe kaynağı diyebiliriz.

Genel olarak, bir akıllı telefon Destek Sonu listesinde yer aldığında, şirketler kullanıcıların güvenlik sorunları riskini en aza indirmek için daha yeni bir modelle değiştirmelerini öneriyor. Güncelleme eksikliğinin kullanıcı deneyiminin azalmasına da yol açabileceğini unutmamak gerekiyor. Zira yeni özellikler ve hata düzeltmeleri artık bu modellerde mevcut olmayacak.

Bu, Xiaomi’nin Destek Sonu listesini ilk kez güncellemesi değil ve muhtemelen sonuncusu da olmayacak. Şirketler genellikle ürünlerine güncelleme ve destek sağlamak için önceden belirlenmiş bir zaman çizelgesi belirler. Ve bu zaman çizelgesi sona erdiğinde, artık gerekli güncellemeleri sağlayamayabilirler.

Bu nedenle, akıllı telefon kullanıcılarının cihazlarının Destek Sonu durumunu takip etmeleri ve buna göre plan yapmaları çok önemli. Bir cihaz Destek Sonu aşamasına yaklaşıyorsa, kullanıcılar daha yeni bir modele yükseltmeyi düşünmeye başlamalı. Bununla birlikte veri ve bilgilerinin güvende ve güncel kalmasını sağlamak için güncel Custom ROM’lar gibi diğer seçenekler de araştırılabilir.

Bu Xiaomi telefonlarının Destek Sonu listesine dahil edilmesi, bize cihazlarımızın destek durumundan haberdar olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Eski cihazları destek kesildikten sonra uzun süre kullanmak kişisel verileri ve kullanıcı deneyimini riske atabilir. Güncellemeleri takip etmek, korunmak ve cihazlarımızdan en iyi şekilde yararlanmak için önemli.

Bununla birlikte yazılım desteğinin kesilmesi cihazların kullanılabilirliğini önemli ölçüde etkilemeyecektir. Zira Redmi Note 9 serisinde özellikle tepe modeller nispeten güncel bir donanıma sahip ve bu cihazlar bir süre daha günlük işleri rahatlıkla yerine getirebilecektir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi Note 9 serisine desteğin kesilmesi doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!