Çinli teknoloji devi Xiaomi, bu yıl içerisinde karşımıza MIUI 15 güncellemesi ile çıkacak. Bu güncellemenin detayları da şimdiden belli oldu. Söylentilere göre MIUI 15’in parçası olabilecek bazı olası özellikler şöyle olacak;

Sadelik ve kullanılabilirliğe odaklanan yeni bir tasarım dili

Geliştirilmiş performans ve pil ömrü

Üretkenlik ve oyun için yeni özellikler

Gelişmiş güvenlik ve gizlilik

Yeni Tasarım Dili

Spekülasyonlara göre MIUI 15’teki en göze çarpan değişikliklerden biri de yeni tasarım dili olma ihtimali yüksek görünüyor. Xiaomi, MIUI için yeni bir tasarım dili üzerinde çalışıyor ve bunun Android 12’de tanıtılan Material You tasarım diline dayanması bekleniyor. Yeni Material You tasarım dili, kullanıcıların telefonlarının arayüzünün görünümünü ve verdiği hissi farklı renk ve temalarla özelleştirmesine olanak tanır. Xiaomi bunu bir adım öteye götürebilir ve kullanıcıların kullanıcı arayüzünün yazı tipleri ve simgeler gibi daha fazla özelliğini özelleştirmesine izin verebilir.

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MIUI 15’in bir diğer önemli odak noktası ise muhtemelen performans ve pil ömrü olacak . Xiaomi, MIUI kod tabanını optimize etmek için çalışıyor ve şirket, MIUI 15’in her zamankinden daha duyarlı ve akıcı olacağına söz veriyor. Ek olarak, MIUI 15, bir dizi yeni güç tasarrufu özelliği sayesinde pil açısından daha verimli olabilir.

MIUI 15, üretkenlik ve oyun için bir dizi yeni özellik içerebilir. Bu özellikler, kullanıcıların işlerini halletmelerini ve en sevdikleri oyunların keyfini çıkarmalarını kolaylaştırmak için tasarlanacak. Aşağıdan güncelleme ile gelmesi beklenen yeniliklere ulaşabilirsiniz.

İçindekiler MIUI 15 Güncellemesi ile Gelecek Olan Yenilikler

MIUI 15 Güncellemesi ile Gelecek Olan Yenilikler

Kullanıcıların aynı anda birden fazla uygulamayı görüntülemesine ve bunlar arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan yeni bir çoklu görev modu

Ses kaydı, çizim ve işbirliği gibi çeşitli özelliklere sahip yeni bir not alma uygulaması

Etkinlik planlama ve hatırlatıcılar gibi çeşitli özelliklere sahip yeni bir takvim uygulaması

Oyunları bulmayı ve başlatmayı kolaylaştıran yeni bir oyun başlatıcı

Telefonun oyun performansını optimize eden yeni bir oyun modu

Kullanıcıların oyunlarını kaydetmelerini ve paylaşmalarını sağlayan yeni bir oyun kayıt özelliği

Gelişmiş Gizlilik Özellikleri

Gizlilik ve güvenlik, Xiaomi için her zaman en önemli önceliktir ve MIUI 15 de bir istisna değildir. Güncelleme, gizliliğinizi ve güvenliğinizi korumak için bir dizi yeni özellik ve iyileştirme içerebilir.

Telefonunuzun gizlilik ayarlarına kapsamlı bir genel bakış sağlayan yeni bir gizlilik panosu

Hangi uygulamaların kişisel verilerinize erişebileceğini kontrol etmenizi sağlayan yeni bir izin yöneticisi

Web’de gezinmek için yeni bir gizli mod

Düşük ışıkta daha keskin ve daha parlak fotoğraflar çeken yeni bir gece modu

Öznenin öne çıkmasını sağlamak için fotoğrafların arka planını bulanıklaştıran yeni bir portre modu

En iyi sonuçlar için fotoğrafları otomatik olarak optimize eden yeni bir AI modu

Yüksek kaliteli ses sağlayan yeni bir Hi-Fi ses modu

Bir surround ses deneyimi yaratan yeni bir Dolby Atmos modu

Kullanıcıların müziklerinin sesini ayarlamasına olanak tanıyan yeni bir equ

Telefonunuzda kötü amaçlı yazılım taraması yapan yeni bir virüs tarayıcı

Telefonunuza yetkisiz erişimi engelleyen yeni bir güvenlik duvarı

Güvenlik ayarlarınızı yönetmenize yardımcı olan yeni bir güvenlik uygulaması

Metni yüksek sesle okuyan yeni bir ekran okuyucu

Kullanıcıların metin ve resimleri yakınlaştırmasına olanak tanıyan yeni bir yakınlaştırma özelliği

Ekrandaki renkleri tersine çeviren yeni bir renk ters çevirme özelliği