Xiaomi Redmi K40 ve K40 Pro TENAA’da ortaya çıktı

Yeni fiyat, performans kralı Xiaomi Redmi K40 ve K40 Pro, ortaya çıkıyor. Çinli akıllı telefon üreticisinin, merakla beklenen yeni telefonu TENAA üzerinde ortaya çıktı.

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Xiaomi, her yıl olduğu gibi bu sene de yeni modelleriyle kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Fiyat, performans odaklı ürünleriyle bilinen Çinli üretici, ilk olarak geçtiğimiz ay yapılan bir etkinlikle M11 modelini tanıttı. Oldukça etkileyici özelliklerle gelen model, rakiplerine göre oldukça uygun fiyatlı olsa bile şirket, daha da iyisini yapma peşinde. Çinli üretici, Redmi gibi alt markalarıyla çıkardıkları modeller sayesinde uygun fiyata, amiral gemisi deneyimini yaşatıyor. Özellikle kamera ve malzeme kalitesinden tasarruf eden Redmi K ailesi, yıllardır performansıyla ön plana çıkıyor. Yakında tanıtılacak Xiaomi Redmi K40, bu ailenin en yeni üyeleri olarak karşımıza çıktı. Merakla beklenen telefon, TENAA üzerinde ortaya çıktı. İşte tasarımı!

Xiaomi Redmi K40 ve K40 Pro

Ortaya çıkan görsellerde, telefonun genel tasarımı oldukça net gözüküyor. Mi11 modeliyle benzer bir tasarımla gelen Xiaomi Redmi K40 ve K40 Pro, oldukça büyük bir kamera bölümüne sahip. Detayları belli olmasa bile boyut olarak büyük olan lens, 108 MP’lik kameraya işaret ediyor. Dört kamerayla gelecek olan telefonlar, iki büyük kamera lensine ve aralarına konumlandırılmış iki küçük lense sahip. Cam olan arka yüzey, tıpkı Mi11 modelinde olduğu gibi mat bir görünüme sahip gibi duruyor. Bu durum özellikle parmak izi tutmaması açısından oldukça önemli. Çıkışına oldukça az bir süre kalan modellerle ilgili, henüz elimizde net bilgi yok. Ancak üst seviye bir Qualcomm Snapdragon işlemciye kesin gözüyle bakılıyor. Çıkış tarihi olan 25 Şubat yaklaştıkça yeni ve kesin detayların ortaya çıkacaktır. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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