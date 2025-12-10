Türkiye gerçekten küçük modüler reaktörlere yönelecek mi, Bill Gates’in şirketiyle yapılacak olası iş birliği ne anlama geliyor ve bu teknolojinin Türkiye’nin enerji geleceğine nasıl bir etkisi olacak? Tüm bu merak edilenler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın açıklamalarıyla yeniden gündemin merkezine oturdu.

Türkiye nükleer enerji için Bill Gates ile görüşüyor!

Türkiye enerji politikalarını yeniden şekillendirirken, Bakan Bayraktar’ın Antalya’da düzenlenen 15. Türkiye Enerji Zirvesi’nde yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Bakan, Bill Gates’in kurucusu olduğu TerraPower ile küçük modüler reaktörler üzerine görüşmelerin sürdüğünü ve Türkiye’nin 2050 yılına kadar 5 bin MW düzeyinde SMR kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Bu açıklama, ülkemiz için hem enerji arz güvenliğini artırma hem de karbon nötr hedeflerine yaklaşma açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Açıklamalara göre ülkemiz, SMR teknolojisine yalnızca ilgi duymuyor; aynı zamanda bu alanda uzun süredir teknik ve diplomatik temaslar yürütüyor.

2021’den bu yana farklı SMR modellerini inceleyen komisyonlar oluşturulmuş, OECD/NEA ile ortak çalıştaylar yapılmış ve ABD, Kanada, Güney Kore gibi ülkelerle ilk görüşmeler 2022-2023 döneminde başlamıştı. Bugün gelinen noktada, Bill Gates’in TerraPower şirketi ile yapılan görüşmeler sürecin daha somut bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.

İlginizi Çekebilir: İspanya Eurovision’dan çekiliyor!

Özellikle çevresel sürdürülebilirlik hedefleri ve artan elektrik talebi düşünüldüğünde, ülkemiz için SMR teknolojisi geleneksel nükleer santrallere göre daha düşük maliyetli, daha esnek ve daha hızlı devreye alınabilir bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, ülkemizde iş dünyası, enerji uzmanları ve kamuoyu, SMR yatırımlarının uzun vadede elektrik fiyatları ve arz güvenliği üzerinde nasıl bir etki yaratacağını yakından takip ediyor.

Enerji Bakanı’nın ifadeleri ayrıca ülkemizin sadece dışa bağımlılığı azaltmayı değil, aynı zamanda bölgesel enerji merkezi olmayı hedeflediğini de ortaya koyuyor. Küçük modüler reaktörlerin ihracat potansiyeli, bakım kolaylığı ve ölçeklenebilir yapısı sayesinde teknoloji geliştirme fırsatlarının da büyütülebileceği değerlendiriliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye’nin nükleer enerji vizyonu sizce geleceğimizi nasıl şekillendirir? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!