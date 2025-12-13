iOS 26.2 sonunda yayınlandı ve iPhone kullanıcıları için dikkat çekici yenilikler getiriyor. Peki bu güncelleme günlük kullanımda neleri değiştirecek, hangi özellikler gerçekten fark yaratıyor? İlk bakışta sade görünen iOS 26.2 özellikleri neler?

iOS 26.2 yayınlandı! İşte yeni özellikler

iOS 26.2, özellikle Liquid Glass arayüzünde yapılan geliştirmelerle öne çıkıyor. Apple, WWDC 2025’te gösterdiği daha akıcı ve canlı etkileşimleri bu sürümle birlikte kullanıcılara sunuyor. Kilit Ekranı’ndaki saat için gelen yeni saydamlık ayarı, kullanıcıya daha fazla kişiselleştirme imkânı tanıyor. Türkiye’de iPhone kullanıcılarının yoğun şekilde kullandığı kilit ekranı widget’ları da bu değişimden olumlu etkileniyor.

iOS 26.2 ile gelen en dikkat çekici yeniliklerden biri ise tek kullanımlık AirDrop kodları. Artık rehberinizde kayıtlı olmayan biriyle dosya paylaşırken, 30 güne kadar geçerli olan bir doğrulama kodu kullanılıyor. Bu sistem, özellikle kalabalık ortamlarda AirDrop güvenliğini ciddi şekilde artırıyor ve Türkiye’de sıkça yaşanan yanlış dosya gönderimi sorunlarına pratik bir çözüm sunuyor.

iOS 26.2, Uyku Puanı sisteminde de önemli bir güncellemeye gidiyor. Çok Düşük uyku puanı aralığı 0-40 olarak yeniden tanımlanırken, “mükemmel” ifadesi yerini “çok yüksek gece uykusu” tanımına bırakıyor. 96-100 arası puan alan kullanıcılar artık bu yeni bildirimle karşılaşıyor. Bu değişiklik, Apple Watch kullanan ve sağlık verilerini yakından takip eden kullanıcılar için daha net bir değerlendirme sunuyor.

iOS 26.2 kapsamında Apple Music tarafında da dikkat çekici yenilikler var. İndirilen şarkılar için çevrimdışı şarkı sözleri desteği geliyor. Böylece internet bağlantısı olmadan da şarkı sözlerine ulaşmak mümkün oluyor. Favori Parçalar listesinin ana sayfadaki En İyi Seçimler bölümünde görünmesi ise müzik keşfini hızlandırıyor.

İlginizi Çekebilir: Apple cephesinde sürpriz ayrılık! Tasarım ekibinin şefi transfer oldu

Yeni iOS, Podcast uygulamasını da daha akıllı hale getiriyor. Dinlenen bir bölümde bahsedilen diğer podcast’lere doğrudan bağlantılar sunuluyor ve bölümler otomatik olarak oluşturuluyor. Oyun tarafında ise arşiv filtreleri sayesinde oyunları boyuta ve kategoriye göre sıralamak mümkün hale geliyor. Backbone ve Razer gibi harici kumandalar için geliştirilen destek, mobil oyun deneyimini güçlendiriyor.

Yeni iOS ayrıca Anımsatıcılar için alarm desteği, CarPlay’de sabitlenmiş mesajları kapatma seçeneği, Ev uygulamasında çoklu aksesuar eşleme ve erişilebilirlik için ekran flaşı gibi birçok küçük ama etkili iyileştirme içeriyor. Tüm bu yenilikler, Apple’ın bu sürümü yalnızca ara güncelleme olarak görmediğini açıkça ortaya koyuyor.

iOS 26.2 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu güncellemenin iPhone kullanım deneyimini gerçekten ileri taşıdığını düşünüyor musunuz? Gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın!