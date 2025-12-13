Forest 3 sonunda ortaya çıktı; peki Endnight Games bu kez oyuncuları nasıl bir hayatta kalma mücadelesinin içine sürüklüyor? Serinin ruhunu koruyan ancak yönünü tamamen değiştiren bu yeni oyun, ilk fragmanıyla bile beklentileri altüst etmeyi başardı. Peki Forest 3 hangi platformlara gelecek? Hikayesi ne?

Forest 3 hangi platformlara gelecek?

Forest 3, şimdilik platform tarafında soru işaretleriyle gündemde. Endnight Games, The Game Awards 2025 sahnesinde yaptığı sürpriz duyuruda oyunun çıkış yapacağı platformları net olarak açıklamadı. Ancak serinin geçmişine bakıldığında, oyunun ilk etapta PC için yayınlanması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

Now for a completely unexpected world premiere. Here’s Forest 3! #TheGameAwards pic.twitter.com/kKiF7b4rAS — The Game Awards (@thegameawards) December 12, 2025

Forest 3 için konsol sürümleri konusunda ise stüdyo temkinli davranıyor. The Forest ve Sons of the Forest örneklerinde olduğu gibi, PC çıkışından sonra PlayStation ve Xbox tarafının gündeme gelmesi Türkiye’deki oyuncular için de olası bir senaryo. Özellikle yerli oyuncu kitlesinin PC ağırlıklı olması, oyunun bu stratejiyle ilerlemesini mantıklı kılıyor.

Forest 3 çıkış tarihi ne zaman?

Forest 3 çıkış tarihi şu an için netlik kazanmış değil. Endnight Games, oyunun duyurusunu yapmış olsa da kesin bir lansman takvimi paylaşmadı. Stüdyo, önceki projelerinde olduğu gibi bu kez de aceleci davranmamayı tercih ediyor ve geliştirme sürecine odaklanmış görünüyor.

Geçmişte The Forest ve Sons of the Forest için uygulanan uzun geliştirme takvimleri dikkate alındığında, yeni oyunun da zamana yayılan bir tanıtım süreciyle ilerlemesi bekleniyor. Bu durum, oyunun daha cilalı ve teknik açıdan daha sağlam bir yapıyla çıkış yapacağına işaret ederken, yeni detayların önümüzdeki aylarda parça parça paylaşılması olası görünüyor.

İlginizi Çekebilir: PlayStation Wrap-Up 2025 yayınlandı! En çok hangi oyunları oynadığınızı göreceksiniz

Forest 3 hikayesi neler anlatacak?

Forest 3, hikâye tarafında serinin alışıldık orman temasını tamamen geride bırakıyor. İlk fragmanda, dünyadan milyonlarca ışık yılı uzakta yabancı bir gezegene düşen bir uzay yolcusu karşımıza çıkıyor. Bu tercih, oyunun bilim kurgu ile hayatta kalma korkusunu aynı potada eritmeye hazırlandığını açıkça gösteriyor.

İlginizi Çekebilir: Epic Games 2000 TL’lik oyunu bedava yaptı! İşte Epic yılbaşı ücretsiz oyunu

Yeni Forest dünyasında oyuncular, Facehugger benzeri yaratıklardan dev Lovecraftvari canavarlara kadar pek çok tehdit ile yüzleşecek. Yabancı gezegenin flora ve faunası yalnızca görsel bir arka plan değil, doğrudan oynanışı etkileyen unsurlar olarak konumlanıyor.

Oyuncunun koluna entegre edilen robotik tarayıcı ise oyunda keşif ve hayatta kalmanın merkezinde yer alıyor. Oyunun, Sons of the Forest’ın tartışmalı finalinin ardından hikâyeyi nasıl bağlayacağı konusunda da merak uyandırıyor. Fragmanın sonlarında görülen sisli korku atmosferi, serinin DNA’sının tamamen kaybolmadığını kanıtlıyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Uzay temalı bu yeni yaklaşım seriyi ileri mi taşıyacak yoksa riskli bir yön değişimi mi olacak? Oyunlar ile ilgili tüm yeni gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın!