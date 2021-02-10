Huawei, ABD Hükûmeti’ne karşı yeni bir dava açtı. Açtığı davada, kendisini ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelendiren Federal İletişim Komisyonu kararının kaldırılmasını istediğini belirtti.

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Huawei, uzun bir süredir ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) kararıyla “ulusal güvenlik tehdidi” olarak nitelendiriliyor. Buna bağlı olarak da ABD menşeili şirketlerle işbirliği yapması yasaklanmış durumda. Huawei, işte bu tür yasaklarla mücadele etmek amacıyla bugün FCC’ye karşı dava açtı. Çinli şirket, davada FCC’yi kanıt göstermeksizin haksız karar vermekle itham ediyor. Bu sebeple de kararın Amerikan mahkemeleri tarafından bozulmasını talep ediyor.

ZDNet tarafından paylaşılan raporlara göre Huawei, kendisini ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelendiren FCC’nin, bu kararının kendi yetkisinin kapsamı dışında olduğunu söylüyor. Ayrıca FCC’yi kanıt göstermemekle de suçlayan Çinli teknoloji devi, FCC’nin federal yasaları ve Anayasayı ihlâl ettiğini kaydediyor. FCC’yi yetkilerini keyfi olarak kullanmakla suçlayan Huawei, ABD Hükûmeti’ne karşı açtığı davada, FCC kararının Amerikan mahkemeleri tarafından bozulmasını istiyor.

Huawei ile FCC arasındaki savaşın perde arkası ne?

Bundan aylar kadar önce Federal İletişim Komisyonu (FCC), ZTE ve Huawei’ye yaptırım uygulamıştı. FCC, çıkardığı kararda ZTE ve Huawei’yi Amerika’nın ulusal güvenliğine yönelik şiddetli bir tehdit olarak nitelendirmişti. Bu nedenle ABD merkezli telekomünikasyon şirketleri, Çinli şirketlerden ekipman ve hizmet satın alamaz hâle geldiler.

Hattâ ABD, ZTE ve Huawei’nin yokluğundan doğacak altyapı sorunlarını da çözmek için bir adım atmıştı. Milletvekilleri Kongre’de aldıkları kararda, Huawei’nin 5G ağ ekipmanlarının eksikliğinden oluşacak altyapı sorunlarını çözmek için 1,9 milyar dolarlık bir bütçe ayrılmasına karar vermişlerdi. 1,9 milyar dolarlık bütçe sayesinde ABD, Huawei ve ZTE ekipmanlarını ülkeden bertaraf edecek; bununla birlikte yepyeni bir altyapı kuracak. ABD’nin kuracağı yeni altyapıda Çinli hiçbir şirketin ağ ekipmanlarına veya diğer ürünlerine yer verilmeyecek.