Haber
Huawei’den ABD mahkemelerine başvuru: ‘Ulusal güvenlik tehdidi’ kararını kaldırın!
Huawei, ABD Hükûmeti’ne karşı yeni bir dava açtı. Açtığı davada, kendisini ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelendiren Federal İletişim Komisyonu kararının kaldırılmasını istediğini belirtti.
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Huawei, uzun bir süredir ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) kararıyla “ulusal güvenlik tehdidi” olarak nitelendiriliyor. Buna bağlı olarak da ABD menşeili şirketlerle işbirliği yapması yasaklanmış durumda. Huawei, işte bu tür yasaklarla mücadele etmek amacıyla bugün FCC’ye karşı dava açtı. Çinli şirket, davada FCC’yi kanıt göstermeksizin haksız karar vermekle itham ediyor. Bu sebeple de kararın Amerikan mahkemeleri tarafından bozulmasını talep ediyor.
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ZDNet tarafından paylaşılan raporlara göre Huawei, kendisini ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelendiren FCC’nin, bu kararının kendi yetkisinin kapsamı dışında olduğunu söylüyor. Ayrıca FCC’yi kanıt göstermemekle de suçlayan Çinli teknoloji devi, FCC’nin federal yasaları ve Anayasayı ihlâl ettiğini kaydediyor. FCC’yi yetkilerini keyfi olarak kullanmakla suçlayan Huawei, ABD Hükûmeti’ne karşı açtığı davada, FCC kararının Amerikan mahkemeleri tarafından bozulmasını istiyor.
Huawei ile FCC arasındaki savaşın perde arkası ne?
Bundan aylar kadar önce Federal İletişim Komisyonu (FCC), ZTE ve Huawei’ye yaptırım uygulamıştı. FCC, çıkardığı kararda ZTE ve Huawei’yi Amerika’nın ulusal güvenliğine yönelik şiddetli bir tehdit olarak nitelendirmişti. Bu nedenle ABD merkezli telekomünikasyon şirketleri, Çinli şirketlerden ekipman ve hizmet satın alamaz hâle geldiler.
Hattâ ABD, ZTE ve Huawei’nin yokluğundan doğacak altyapı sorunlarını da çözmek için bir adım atmıştı. Milletvekilleri Kongre’de aldıkları kararda, Huawei’nin 5G ağ ekipmanlarının eksikliğinden oluşacak altyapı sorunlarını çözmek için 1,9 milyar dolarlık bir bütçe ayrılmasına karar vermişlerdi. 1,9 milyar dolarlık bütçe sayesinde ABD, Huawei ve ZTE ekipmanlarını ülkeden bertaraf edecek; bununla birlikte yepyeni bir altyapı kuracak. ABD’nin kuracağı yeni altyapıda Çinli hiçbir şirketin ağ ekipmanlarına veya diğer ürünlerine yer verilmeyecek.
Genel
Yeni Nesil Rolls-Royce Ghost Türkiye’de!
Eylül ayında Dünya çapında tanıtımı yapılan Yeni Nesil Rolls-Royce Ghost artık Türkiye yollarında. Yeni mimarisi ve ileri teknolojisiyle yeteneklerini geliştiren Ghost; ayrıca Rolls-Royce’un şimdiye kadar ürettiği modeller içerisinde, teknolojik açıdan en gelişmiş otomobil olma özelliğini taşıyor.
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Lüks otomobil sınıfında ustalık gerektiren; zarafet ile sunulan konfor ve mühendislik otomobilin detaylarına da işaret ediyor.
Rolls-Royce Ghost Yeni Özellikler
Yeni Nesil Ghost, kullanıcısını ayrıcalıklı hissettiren bir otomobil. Planar Süspansiyon Sistemi ile birlikte yol yüzeyini kameralarla tarayan ve süspansiyonu ayarlayan ‘Flagbearer’ teknolojisine sahip. Ghost, aynı zamanda Twin Turbo 6.75 V12 Motor ile muazzam bir performans sergiler. Böylece otomobilin performansının bu kadar iyi olmasının sebeplerinden biri de Rolls-Royce tarafından geliştirilen, her şeyin temelini oluşturan, ekstra sert aluminyum uzay kafesi. Minimalist bir tasarım ile geliştirilen yeni nesil Ghost, otomatik açılıp kapanabilen kapılara sahip ilk Rolls-Royce.
21 inç jantların üzerine oturan Ghost’un diğer bir etkileyici özelliği, 100 kg’lık yalıtım malzemesi sayesinde seslerin içeri girmesini engellemesidir. Eşsiz görüntüsüyle varlığını sessizce ortaya koyan Rolls-Royce Ghost, ismine yakışır biçimde karşımıza çıkıyor.
Royal Motors Başkan Yardımcısı, Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü A. Hilal Aysal, yaptığı açıklamada “Yeni Ghost’un lansmanı, lüks dünyasında yeni ve çağdaş bir hareketi beraberinde getiriyor. Müşterilerimizden gelen son derece olumlu geri bildirimlerden sonra Ghost’u ilk kez evimizde sunmaktan mutluluk duyuyorum.”
Aysal, açıklamasına şu ifadeler ile devam etti ; “Misafirlerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli ve Yeni Ghost’un tanıtım planlanmasında bu konuyu titizlikle ele aldık. Böylece geçtiğimiz yılı yaşanılan zorluklara rağmen başarılı bir şekilde atlattık. Böyle dönemlerin kalıcı değerlere yatırım yapmak için doğru zaman olduğunu düşünüyor ve 2021’de başarılı bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.
Haber
Milli Uzay Programı tanıtıldı: Ay’a gidiyoruz!
Türkiye Uzay Ajansı (TUA), ülkemizin 10 yıllık uzay çalışmalarına yön verecek Milli Uzay Programı’nı duyurdu. Milli Uzay Programı, uydumuz Ay’a ilk yerli uzay aracının gönderilmesi konusunda iddialı bir hedef belirledi!
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Türkiye Uzay Ajansı, Milli Uzay Programı’nı duyurdu!
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım etkinliğinde Türkiye’nin uzay hedefleri açıklandı. 10 yıla yayılacağı belirtilen “Milli Uzay Programı” kapsamında uzay çalışmaları için önemli hedefler dikkat çekiyor. Bu kapsamda 10 ayrı hedef belirlenirken, 2023 yılına kadar ilk yerli uzay roketinin üretileceği belirtiliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında fırlatılması planlanan roketin görevi Ay’a sert iniş gerçekleştirmek. Sonrasında ise 2028 yılında düzenlenmesi beklenen ikinci fırlatmada yumuşak iniş denemesi yer alıyor.
Basın toplantısında uzay bağımsızlığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belirlenen programın Türkiye’nin ihracatına da katkı sağlayacağını ifade etti. Bu amaçla kurulacağı belirtilen Uzay Teknolojileri Geliştirme Bölgesi, uzay teknolojilerinin üretim ve geliştirme üssü olacak. Ayrıca uzaya erişimin kolaylaşması adına roket fırlatma tesisi hazırlığı ve bağımsız uzay limanı çalışmaları da Milli Uzay Programı kapsamında değerlendiriliyor.
Milli Uzay Programı, son aşamada ise bir Türk astronotun uzaya çıkmasını hedefliyor. Bunun için öncelikli olarak kamuoyunda uzaya karşı farkındalık oluşturulmasına odaklanılıyor. Daha sonra ise astronot adayları uluslararası programlara dahil edilerek uzay görevlerine hazır hale gelecek. Son olarak uzay havası ve uzay nesnelerinin takibi konusunda da deneyimli bilim adamlarının yetiştirilmesinin planlandığını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm Snapdragon X65, 10 Gbps hız sunuyor!
Qualcomm‘un en yeni 5G bağlantı destekli modemi, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Snapdragon X60‘ın yerini alan Snapdragon X65‘tir. Snapdragon X60, Snapdragon 888 yonga setine entegre bir şekilde çalışıyor. Yeni Snapdragon X65 ise hem bağımsız hem de bağımsız olmayan 5G ağlarda 10 Gbps’ye kadar yüksek hız sağlayacak. Qualcomm, 5G modem çalışmalarında lider konumda ve oldukça başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. Özellikle şirketin 5G hızındaki gelişimi, bağlantıyı destekleyecek baz istasyonlarını geride bırakıyor.
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Qualcomm Snapdragon X65, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Qualcomm Snapdragon X65, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen X60’ın 7.5 Gbps indirme hızını geçecek. Yeni modem, 10 Gbps’ye kadar indirme hızına olanak sağlayacak. Bununla birlikte, bu hız teorik bir değerdir. Çünkü, henüz böyle bir hızı destekleyecek 5G ağ mevcut değil. Ancak kullanıcılara sağlanan bu hız, gelecekte 5G ağlar yüksek hızları desteklediğinde aktif bir şekilde kullanıma hazır olacak.
Qualcomm, Snapdragon X65‘in 3GPP Sürüm 16‘yı destekleyen ilk modem olduğunu iddia ediyor. 3GPP Sürüm 16, “5G aşama 2”nin kod adı olarak geçiyor. Bu sürüm, yüksek verimlilikte güç tüketimi, devasa MMO bağlantısı ve bazı iyileştirmeler içeriyor. Qualcomm Snapdragon X65, yükseltilebilen bir mimari kullanarak yeni özelliklerin eklenmesi için yer açacak. Bununla birlikte, yeni modem daha uzun süre güncel kalacak.
Şirket ayrıca Qualcomm 545 mmWave adlı yeni antenini duyurdu. Anten, boyut olarak sabit kalsa da iletim gücü olarak önemli iyileştirmelere sahip. Snapdragon X65‘in yakın zamanda piyasaya çıkması beklenmiyor. 2021 yılının aralık ayında duyurulacak olan yeni yonga setinde, yeni 5G modemin kullanılacağı tahmin ediliyor.
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Huawei’den ABD mahkemelerine başvuru: ‘Ulusal güvenlik tehdidi’ kararını kaldırın!
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