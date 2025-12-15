Galaxy S26 serisiyle Samsung bu kez donanımdan çok yazılım tarafında ses getirmeye mi hazırlanıyor? Sızdırılan bilgiler, Galaxy S26 modellerinin önceki nesillerden tamamen farklı bir yapay zekâ deneyimi sunabileceğini gösteriyor ve bu durum akıllı telefon pazarında yeni bir tartışmanın kapısını aralıyor.

Galaxy S26 serisi yapay zekası şaşırtacak!

Galaxy S26, Samsung’un kendi geliştirdiği üretken yapay zekâ modeli Gauss’un en derin şekilde entegre edildiği ilk seri olmaya hazırlanıyor. Sızıntılarıyla bilinen kaynaklara göre Samsung S26 ailesinde birçok yeni yapay zekâ özelliği doğrudan cihaz üzerinde çalışacak. Bu da Samsung’un bugüne kadar izlediği hibrit, yani hem bulut hem de cihaz içi çalışan AI yaklaşımından kademeli olarak uzaklaşabileceğine işaret ediyor.

Gauss aslında Samsung için yeni bir teknoloji değil. 2023’te tanıtılan bu modelin, Galaxy S24 ve Galaxy S25 serilerindeki bazı yapay zekâ işlevlerinin arka planında yer aldığı düşünülüyor. Ancak Samsung bugüne kadar telefonlarında bu modeli açıkça öne çıkarmadı ve yapay zekâ tarafında genellikle Galaxy AI markası altında Google ile ortak çalıştığını vurguladı.

İlginizi Çekebilir: ChatGPT yetişkin modu geliyor! Özellikleri neler, çıkış tarihi ne zaman?

Samsung S26 ile birlikte bu stratejinin değişmesi dikkat çekici bir kırılma noktası olabilir. Mevcut Samsung telefonlarda yapay zekâ özelliklerinin bir bölümü internete bağlı olarak çalışıyor. Samsung S26 serisinde ise Gauss’un yerel olarak cihaza gömülmesi sayesinde birçok AI özelliği internet bağlantısı olmadan kullanılabilecek.

Yerel çalışan yapay zekânın bir bedeli de var. Samsung S26’nın bu güçlü AI altyapısını destekleyebilmesi için daha fazla RAM’e ihtiyaç duyacağı ve arka plandaki uygulamaları daha agresif şekilde yönetebileceği konuşuluyor. Bu da performans ve pil dengesi açısından Samsung’un yazılım optimizasyonuna her zamankinden fazla önem vermesi gerektiğini gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S26 ile sunulacak yeni yapay zekâ özelliklerinin Samsung ekosistemindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!