İnceleme
XIAOMI POMPA DA YAPMIŞ! | Mi Elektrikli Hava Kompresörü
Xiaomi pompa modeli ile karşınızdayız. Çinli marka geniş skaladaki ürünlerinden biri olan Xiaomi Mi Taşınabilir Elektrikli Hava Kompresörü akıllı pompa deneyimini gerçekleştiriyor.
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Mi Taşıonabilir Elektrikli Hava Kompresörü ya da Xiaomi Pompa içerisindeki 2.000 mAh dahili bataryası ile 150 psi, 10,5 bar basınca kadar pompalama işlemi yapabiliyor.
Top, şişme yatak gibi basit ürünlerin yanı sıra bisiklet, motosiklet ve otomobil lastiği de şişirebilen Mi Taşınabilir Elektrikli Hava Kompresörü’nün detaylarını videomuzda görebilirsiniz.,
İyi seyirler…
Aksesuar
Gece kadar sessiz klavye ve fare | Logitech MK470 & M350
Logitech MK470 klavye ve fare seti ile Logitech M350 fare incelemesi ile karşınızdayız.
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Logitech MK470 Slim Combo
Minimalist, modern ve ince yapısıyla dikkat çeken M470 klavye ve fare kombosu masanızda şık bir görünüm sunarken klasik klavye ve fare setlerine göre çok daha az yer kaplıyor. Bu sayede alandan tasarruf sağlayabileceğiniz MK470 ve M350 modellerinde konfor unsurları da ön plana alınmış.
Gece kadar sessiz
Özel geliştirilmiş ince profilli tuşları ile sesi %90 azaltılmış olan MK470 ve M350, fısıltıdan bile daha az ses çıkararak en sessiz ortamda bile çıt çıkarmadan çalışmaya devam edebiliyor. Kablosuz yapısıyla içerisinden çıkan Logitech alıcısından 10 metreye kadar mesafede iletişim halinde olabilen MK470’in yanı sıra M350 ise Bluetooth desteğine de sahip.
Pil değiştirmeyi unutun!
Normal kullanımda M350 ve MK470 fareleri 18 aylık pil ömrüne sahipken, klavye ise 36 aylık pil ömrü ile fark yaratıyor. İlk satın alımdan sonra en az bir yıl boyunca rahatlıkla kullabileceğiniz MK470 tak çalıştır kolaylığı ile çalışıyor.
İnceleme
Uygun fiyatta hangisi iyi? Radeon Vega 10 vs Nvidia MX230
Radeon Vega 10 vs Nvidia MX230 karşılaştırma videomuzda, uygun fiyatta karşı karşıya gelen iki GPU’yu karşılaştırdık. Eğer uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar almak istiyorsanız, karşınıza hem Radeon Vega 10 dahili GPU’lu hem de MX230 kullanan Intel işlemcili modeller çıkıyor. Peki hangisi işlem ve GPU performansında daha iyi? Bu sorunun cevabı videomuzda!
Radeon Vega 10 vs Nvidia MX230 karşılaştırması
Bu karşılaştırma için ofisimize gelen iki inceleme ürününü kullandık. Bunlardan bir tanesi Lenovo S145-15API diğeri de Casper Nirvana S500 modeli.
Lenovo’da AMD Ryzen 7 3700U işlemciyle birlikte Radeon Vega 10 dahili grafik birimi yer alıyor. Casper tarafında ise Intel Core i7 8565U işlemci ile birlikte Nvidia MX230 harici grafik kartı karşımıza çıkıyor.
Sentetik test sonuçları
Cinebench R15 testinde Casper modeli 507 puan alırken, Lenovo‘nun 680 puan aldığını gördük. Bir başka deyişle AMD’nin bu işlemcisi, Intel’e göre %34 daha yüksek işlem performansı gösterdi.
GPU üzerine önemli bir test olan 3D Mark Time Spy testinde, AMD tarafı 901, Nvidia tarafı ise 879 puan aldı. Yani %2.5 oranında AMD’nin daha iyi skor aldığını gördük. Genel PC performansı anlamında PC Mark 10 testini gerçekleştirdik. AMD tarafı 3744 skorunu alırken, Intel ve Nvidia ikilisi buradan 3244 puan aldı. Yani AMD’nin %15 oranında daha iyi skor aldığını gördük.
Konu oyunlara geldiğinde ise CS:GO, GTA 5, Fortnite ve PUBG gibi oyunlarda, birebir aynı çözünürlük ve grafik ayarlarında her iki dizüstü bilgisayarını da test ettik. Öncelikle her ne kadar iki dizüstü bilgisayar da “oyuncu” ürünü olmasa da, belli başlı oyunlar grafik kalitelerini düşürerek oynanabiliyor. FPS karşılaştırmasında ise Nvidia’nın oyunlara göre değişse de 10-20 FPS’e varan daha iyi konumda olduğunu görüyoruz. Bu noktada AMD’nin de dahili GPU ile bu noktalara kadar gelebilmiş olması gayet başarılı.
Donanım
TRX40 AORUS Xtreme | Sanat eseri gibi anakart!
TRX40 AORUS Xtreme AMD’nin yeni nesil Threadripper işlemcileri için geliştirilen özel bir kart olarak ofisimize geldi.
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AMD TRX40 yonga setini kullanan ve 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcileri için özel olarak geliştirilen TRX40 AORUS XTREME, piyasada bulabileceğiniz en donanımlı TRX40 anakartlardan biri konumunda. Kurulabilecek en güçlü masaüstü sistemleri için geliştirilen 3. Nesil Threadripper işlemciler, 24 çekirdek 48 izlekli Threadripper 3960X ve 32 çekirdek 64 izlek sunan Threadripper 3970X modelleri ile geliyor. Bu en güçlü masaüstü sistemi için ise en donanımlı Aorus anakartını görmekteyiz.
Soğuk mu soğuk anakart
TRX40 AORUS XTREME, 16 + 3 yapıdaki dijital VRM güç beslemesi ile yeni Threadripper işlemcileri tam performansta çalıştırabiliyor. Aynı zamanda bu güçlü sistemin soğuması için özellikle çalışmalar yürüten Gigabyte mühendisleri, termal dizayn noktasında ders niteliğinde bir anakart üretmeyi başarmış.
Arka tarafında nanı karbon bir plaka kullanılan TRX40 AORUS XTREME modelinin ön yüzünün tamamında ise alüminyum bloklar dikkat çekiyor. 8 mm kalınlığında ısı boruları ve havalandırma yapraklarıyla etkili bir soğutma sağlayan üründe 3 kat genişletilmiş PCIe 4.0 destekli M.2 yuvaları da özel bir koruma ile serin kalması sağlanıyor. TRX40 yonga setini özel bir fan ve bloklar ile korunduğunu da görmekteyiz. Aynı zamanda bu blokların altında bulunan termal pedler de ısı geçişlerini kolaylaştırarak ısıdan kaynaklı sorunların hiç yaşanmamasını sağlayabiliyor.
Bol bol bağlantı sunan TRX40 AORUS Xtreme
Bu sayede 32 dereceye varan bir daha soğuk çalışma imkanı sunan Gigabyte, en büyük kozu olan serin çalışabilme konusunda TRX40 Aorus Extreme ile deyim yerinde ise bir başyapıt ortaya koymuş.
Bağlantı tarafına gelecek olursak üzerinde tamamı USB 3.2 arayüzüne sahip 7 Tip A, 1 adet de Tip C portu sunan kartta aynı zamanda 2 adet 10 Gbit hız destekleyen RJ45 lan girişleri bulunuyor. Sunucu sınıfı Intel X550-AT2 modemini kullanan anakartta 2.4 Gbit hızına çıkabilen yeni nesil Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı ve Bluetooth 5.0 arayüzü destekleniyor.
Bu kadar üst seviye ve profesyonel bir anakartta sese de önem veren Gigabyte tarafı, Realtek ALC1220-VB kodeği, ESS SABRE 9218 dijitalden analoğa dönüştürücü ve odyofili sınıfı kapasitörler kullanıyor. Ses jak bağlantılarını da altın kaplama olarak hazırlanan bu modelde ses konusunda da en iddialı sonuçları sunabiliyor. TRX40 AORUS XTREME aynı zamanda DTS:X Ultra desteğiyle 3 boyutlu çevresel ses desteği de sağlıyor.
Güçlü ve dayanıklı
Bu kadar özelliğin yanı sıra güçlü bir kart da ortaya koyan Gigabyte, ultra dayanıklı PCIe korumaları, daha dayanıklı ve esnemeyen bir PCB tasarımı, ATX pinlerinin ise çok daha sağlam olması şeklinde ayarlanmış.
Anakart üzerindeki bağlantı tarafında da oldukça dolu dolu hazırlanan TRX40 AORUS XTREME modeli 24 pinlik ana ATX güç bağlantısının yanı sıra 2 adet 8 pin CPU güç bağlantısı ile geliyor. 4 adet RGB LED bağlantısı, 10 x SATA 6Gb/s bağlantı ve 4 adet M.2 ssd bağlantısı gibi detaylar ile gelen kartta 1 adet USB 3.2 Tip C, 2 adet USB 3.2 ve 1 adet de USB 2.0 bağlantı girişleri yer alıyor.
Üzerinde yer alan 4 adet M.2 bağlantısının yetmemesi durumunda özel soğutma sistemine sahip AORUS Gen4 Adaptor’ünü kullanabileceğiniz kartta böylece toplamda 8 adet PCIe 4.0 arayüzünü kullanabilen M.2 SSD bağlantısına çıkabilirsiniz.
Sonuç olarak TRX40 AORUS XTREME, AMD’nin 3. nesil ve dünyanın en güçlü Threadripper işlemcilerine yakışacak PCIe 4.0 başta olmak üzere tüm yeni nesil teknolojilerin ve geliştirmelerin derlendiği tam manasıyla kusursuz bir anakart modeli olarak hazırlanmış. Hız aşırtma işlemlerini gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz model olarak karşımıza çıkıyor.