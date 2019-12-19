XIAOMI POMPA DA YAPMIŞ! | Mi Elektrikli Hava Kompresörü

Logitech MK470 klavye ve fare seti ile Logitech M350 fare incelemesi ile karşınızdayız.

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Logitech MK470 Slim Combo

Minimalist, modern ve ince yapısıyla dikkat çeken M470 klavye ve fare kombosu masanızda şık bir görünüm sunarken klasik klavye ve fare setlerine göre çok daha az yer kaplıyor. Bu sayede alandan tasarruf sağlayabileceğiniz MK470 ve M350 modellerinde konfor unsurları da ön plana alınmış.

Gece kadar sessiz

Özel geliştirilmiş ince profilli tuşları ile sesi %90 azaltılmış olan MK470 ve M350, fısıltıdan bile daha az ses çıkararak en sessiz ortamda bile çıt çıkarmadan çalışmaya devam edebiliyor. Kablosuz yapısıyla içerisinden çıkan Logitech alıcısından 10 metreye kadar mesafede iletişim halinde olabilen MK470’in yanı sıra M350 ise Bluetooth desteğine de sahip.

Pil değiştirmeyi unutun!

Normal kullanımda M350 ve MK470 fareleri 18 aylık pil ömrüne sahipken, klavye ise 36 aylık pil ömrü ile fark yaratıyor. İlk satın alımdan sonra en az bir yıl boyunca rahatlıkla kullabileceğiniz MK470 tak çalıştır kolaylığı ile çalışıyor.