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Redmi Note 8 Pro vs Xiaomi Mi 9T – HANGİSİNİ ALMALI? (VIDEO)
Redmi Note 8 Pro vs Xiaomi Mi 9T karşılaştırma videomuzda, son dönemin iki popüler akıllı telefonunu ele aldık. Redmi Note 8 Pro mu almalı, yoksa Xiaomi Mi 9T mi?
Redmi Note 8 Pro vs Xiaomi Mi 9T fiyatları
Videonun çekildiği sırada fiyatları aşağıya sıraladık.
Redmi Note 8 Pro 64 GB: 1.999 TL
Xiaomi Mi 9T 64 GB: 2.839 TL
Redmi Note 8 Pro 128 GB: 2.309 TL
Xiaomi Mi 9T 128 GB: 2.999 TL
Tasarım ve ekran farklılıkları
İki telefon arasında tasarımsal açıdan göze çarpan ilk fark ekran. Zira Xiaomi Mi 9T, çentiksiz tam ekran formunu kullanırken Redmi Note 8 Pro modelinde damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca Redmi Note 8 Pro’da parmak izi sensörü arkada, Mi 9T modelinde ise önde yer alıyor. Tasarım noktasında Mi 9T modelinde yan çerçeveler metalken, Redmi Note 8’de plasik çerçeveler kullanılmış.
Ekran teknolojilerine baktığımızda aradaki en büyük fark panel farkı. Zira Mi 9T’de AMOLED, Redmi Note 8 modelinde ise IPS LCD kullanılmış. AMOLED paneller siyah gösterimi ve daha düşük enerji tüketimi anlamında biraz daha başarılı. Ancak çıplak gözle baktığınızda her iki telefonun da oldukça kaliteli bir ekranla geldiğini söyleyebiliriz.
Redmi Note 8 Pro vs Xiaomi Mi 9T işlemci farkı – Snapdragon 730 vs MediaTek Helio G90T
Baz performans kıyaslayacak olursak Helio G90T işlemcisi özellikle oyun anlamında 730’a göre daha performanslı. Ancak güç yönetimi konusunda ne yazık ki MediaTek hala Snapdragon kadar başarılı işler yapamıyor. O nedenle iki cihazın işlemci farkıyla birbirlerine karşı iyi ve kötü olduğu noktalar var diyebiliriz.
İşlemci dışında zaten depolama birimi seçenekleri ve RAM miktarında iki cihaz arasında herhangi bir fark görmüyoruz.
Kamera farklılıkları
Xiaomi Mi 9T modelinde 48 MP F/1.8 diyafram ana kamerayla birlikte 13 MP ultrageniş açı ve 8 MP telephoto lens kullanılıyor. Öte andan Redmi Note 8 Pro modelinde ise 64 MP F/1.9 diyafram ana kamera ile birlikte 8 MP geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcısı yer alıyor.
İki telefonun kamera örneklerine baktığımızda Mi 9T’nin çektiği fotoğraflar biraz daha soluk ancak renk olarak daha doğru. Redmi Note 8 Pro ise kontrastı daha yüksek ve renklerin daha yapay olduğu fotoğraflar çekiyor. Gece çekiminde ise bu durumun tam tersi değiştiğini görüyoruz. Ayrıca geniş açı çekimlerinde Xiaomi Mi 9T’nin sensörünün daha kaliteli olduğu kendisini belli ediyor.
Selfie tarafında her iki telefonda da 20 MP ön kamera olmasına karşın sensörler aynı değil. Yaptığımız karşılaştırmada Redmi Note 8 Pro modelinin bu anlamda daha iyi olduğunu görüyoruz.
Son olarak Mi 9T modelinde 4000 mAh, Redmi Note 8 Pro modelinde ise 4500 mAh pil kapasitesi bulunuyor ve 18W hızlı şarj destekliyor. Her iki telefonun da pil performansları oldukça benzer.
İnceleme
HİLELİ MONİTÖR – Gigabyte AORUS CV27F (VIDEO)
Gigabyte AORUS CV27F inceleme videomuzda, oyunculara yönelik özelliklerle donatılan modele yakından bakıyoruz. Bakalım model neler sunuyor?
Gigabyte AORUS CV27F oyuncu dostu özellikleri
Bu modelde diğer monitörlerde pek görmeye alışık olmadığımız bazı özellikler var. Örneğin OBS Sidekick yazılımı sayesinde, normalde monitörün fiziksel kontrol tuşu ile çok da konforlu olmayan bir şekilde ayar yapıyorken, direkt yazılım üstünden monitörün tüm özelliklerini değiştirebiliyoruz.
Ürünün en ilginç noktalarından biri Crosshair özelliğini sunması. Bu sayede CS:GO gibi oyunlarda AWP gibi silahlarda görünmeyen nişangahı görünür kılabiliyorsunuz. Gigabyte bunun “legal” olduğunu belirtiyor ve herhangi bir problem olmayacağını söylüyor. Ancak tabii ki etik açıdan değerlendirme size kalmış.
Cihazın oyuncu dostu öne çıkan diğer özellikleri ise “Aim Stabilizer” ve gürültü engelleyici mikrofon özelliği. Aim Stabilizer sayesinde hareketli geçişler esnasında oluşan bulanıklık ortadan kaldırılıyor ve daha net bir görüntü elde ediliyor. Mikrofon özelliği ise arkadaşlarınızla konuşurken ortam sesini kapatıyor ve böylece sadece sizin sesinizin karşı tarafa aktarılması sağlanıyor.
Teknik özellikler ne durumda?
27 inç boyutlu modelde 1080p Full HD çözünürlük sunuyor. Bir oyuncu monitörü olduğundan 1 ms tepkime süresinin sunuluyor olması önemli. Ancak bu noktada 165 Hz tazeleme hızının daha vurucu bir özellik olduğu açık. Zira bu sayede yüksek kare hızı alabildiğiniz oyunlarda çok daha akıcı bir görüntü elde edebiliyorsunuz.
Tasarım noktasında model kavisli bir ekran barındırıyor. Öne arkaya ve aşağı yukarı hareket ettirebildiğiniz modelin arkasında, RGB Fusion 2.0 destekli RGB aydınlatmalar bulunuyor. Yazılım desteği sayesinde bu aydınlatmaların modunu veya rengini değiştirebilmek mümkün.
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Redmi Note 5 Pro – Sizin Yorumunuz (Mim Fatih Fadıl)
Xiaomi Redmi Note 5 Pro kullanıcısı olan Mim Fatih Fadıl, Hardware Plus ekranlarında Ersin ile beraber telefonu değerlendiriyor.
Sizin Yorumunuz serimize katılmak için tıklayın.
2018 yılının dikkat çeken telefonlarından biri olan Xiaomi Redmi Note 5 Pro’nun günümüz koşullarında nasıl performans sergilediğini bu videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Sizden Gelenler
Yurt dışı sitelerinden alışveriş yapmak güvenli mi? Sizden Gelenler #52
Sizden Gelenler #52 bölümünde her zaman olduğu gibi sosyal medya plarformları üzerinden bizlere sorduğunuz sorulara cevap veriyoruz.
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Aşağıda Can Kahya tarafından hazırlanan sorular ve cevaplara ait dakikalara ulaşabilirsiniz.
İyi seyirler…
00:29 Yurtdışı kaynaklı sitelerden alışveriş yapmak güvenilir mi – Emre Kuşcu
5:19 Fiyat performans telefonlarla amiral gemileri arasında fiyat makası yavaş yavaş kapanıyor mu? Samsung ve Huaweinin diğer asyalı üreticilere göre elmavari politika izlemeleri amiral gemisi satışlarındanki düşüşü açıklamaya yeter mi? Ofise selamlar. – Mehmet Yüksekdağ
7:53 Takipçi buluşması yapıp onlarla video çekmeyi düşünüyor musunuz? Atıyorum Bursa’ya gelip bir yerde hem toplanıp sohbet etmeyi hem sohbeti videoya çekip paylaşmayı (teknolojiyle ilgili kısmını)? Böylece vatandaşın bakış açısı da ortaya çıkar daha iyi. Kii, sizin yorumunuz kısmının biraz daha kalabalık hali olabilir. – Zevzek adam
11:33 Kullanışlı ve uzun ömürlü bir telefon kaç para aralığında bulunur – Cicibebeh
12:28 Ortalama bir teknoloji editörü ne kadar maaş alıyor ersin abi ile sizin maaşınız arasında fark var mı varsa ne kadar? – Furkan Akay
15:14 Bir kaç sene sonra özellikle teknolojik ürünlerin internet üzerinden alınacağını düşünüyorum çünkü Teknosa veya Media Markt gibi bir çok teknoloji mağazası aynı ürünü bazen 300 bazende 500 TL farkla satıyor halkımız e alışveriş hakkında gün geçtikçe bilinçleniyor günümüzde hala internete guvenmeyenler var onlarında soyu bitecek diye düşünüyorum sizin düşünceniz nedir ? – Serhat Etli
21:20 Dün cumhurbaşkanı 5g ile konudan bahsetti işte önce fiber yaygın olması lazım ki 5g yi rahatca kullanalım diye hatta 5g 2021de türkiye geçecek dedi. Önce bakan 2020 de 5g ye geçilir demişti,şimdi ise başkan 2021 diyor, bu konuyla ilgili yorumlarınızı alalım – Onur Özel
26:44 Katlanabilir telefonlar ortalama kaç yıl sonra düşük fiyatlara satılır? – Cevat Küçük
29:40 Sizce Akıllı saat bir ihtiyaç mı yoksa bir heves mi? Sizce herkesde olması gereken bir şey mi yoksa olmasa da olur mu? Şu anda Watch Active kullanıyorum fakat her gün sarja takmak bana yorucu ve artılarını nötrleyici bir etmen olarak geliyor.Teşekkürler. – Emir Yasin Erdem
32:18 Sizce Mate 30 Pro Türkiye ye gelecek mi yoksa Huawei Üst Düzey Telefonlarda İlerleyen Dönemlerde Baltalayacak mı (P40-P40 Pro vs) – Baki Kök
33:41 Şimdiye kadar incelediğiniz powerbank’ler arasında f/p dengesi en iyi olan model hangisiydi? – Hüseyin Erkam Aytap
36:47 Samsung’un batarya ve arayüz kullanımı hakkında düşünceleriniz nelerdir özellikle son çıkan amiral gemilerinde ? – Şakir Karataş