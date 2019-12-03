Redmi Note 8 Pro vs Xiaomi Mi 9T – HANGİSİNİ ALMALI? (VIDEO)

Redmi Note 8 Pro vs Xiaomi Mi 9T karşılaştırma videomuzda, son dönemin iki popüler akıllı telefonunu ele aldık. Redmi Note 8 Pro mu almalı, yoksa Xiaomi Mi 9T mi?

Redmi Note 8 Pro vs Xiaomi Mi 9T fiyatları

Videonun çekildiği sırada fiyatları aşağıya sıraladık.

Redmi Note 8 Pro 64 GB: 1.999 TL

Xiaomi Mi 9T 64 GB: 2.839 TL

Redmi Note 8 Pro 128 GB: 2.309 TL

Xiaomi Mi 9T 128 GB: 2.999 TL

Tasarım ve ekran farklılıkları

İki telefon arasında tasarımsal açıdan göze çarpan ilk fark ekran. Zira Xiaomi Mi 9T, çentiksiz tam ekran formunu kullanırken Redmi Note 8 Pro modelinde damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca Redmi Note 8 Pro’da parmak izi sensörü arkada, Mi 9T modelinde ise önde yer alıyor. Tasarım noktasında Mi 9T modelinde yan çerçeveler metalken, Redmi Note 8’de plasik çerçeveler kullanılmış.

Ekran teknolojilerine baktığımızda aradaki en büyük fark panel farkı. Zira Mi 9T’de AMOLED, Redmi Note 8 modelinde ise IPS LCD kullanılmış. AMOLED paneller siyah gösterimi ve daha düşük enerji tüketimi anlamında biraz daha başarılı. Ancak çıplak gözle baktığınızda her iki telefonun da oldukça kaliteli bir ekranla geldiğini söyleyebiliriz.

Redmi Note 8 Pro vs Xiaomi Mi 9T işlemci farkı – Snapdragon 730 vs MediaTek Helio G90T

Baz performans kıyaslayacak olursak Helio G90T işlemcisi özellikle oyun anlamında 730’a göre daha performanslı. Ancak güç yönetimi konusunda ne yazık ki MediaTek hala Snapdragon kadar başarılı işler yapamıyor. O nedenle iki cihazın işlemci farkıyla birbirlerine karşı iyi ve kötü olduğu noktalar var diyebiliriz.

İşlemci dışında zaten depolama birimi seçenekleri ve RAM miktarında iki cihaz arasında herhangi bir fark görmüyoruz.

Kamera farklılıkları

Xiaomi Mi 9T modelinde 48 MP F/1.8 diyafram ana kamerayla birlikte 13 MP ultrageniş açı ve 8 MP telephoto lens kullanılıyor. Öte andan Redmi Note 8 Pro modelinde ise 64 MP F/1.9 diyafram ana kamera ile birlikte 8 MP geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcısı yer alıyor.

İki telefonun kamera örneklerine baktığımızda Mi 9T’nin çektiği fotoğraflar biraz daha soluk ancak renk olarak daha doğru. Redmi Note 8 Pro ise kontrastı daha yüksek ve renklerin daha yapay olduğu fotoğraflar çekiyor. Gece çekiminde ise bu durumun tam tersi değiştiğini görüyoruz. Ayrıca geniş açı çekimlerinde Xiaomi Mi 9T’nin sensörünün daha kaliteli olduğu kendisini belli ediyor.

Selfie tarafında her iki telefonda da 20 MP ön kamera olmasına karşın sensörler aynı değil. Yaptığımız karşılaştırmada Redmi Note 8 Pro modelinin bu anlamda daha iyi olduğunu görüyoruz.

Son olarak Mi 9T modelinde 4000 mAh, Redmi Note 8 Pro modelinde ise 4500 mAh pil kapasitesi bulunuyor ve 18W hızlı şarj destekliyor. Her iki telefonun da pil performansları oldukça benzer.