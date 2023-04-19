Xiaomi, akıllı telefonlarının yanı sıra ekosistem ürünleri tarafında oldukça zengin bir marka. Firmanın akıllı saatten termosa kadar birçok ekosistem ürünü bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de tablet serisi. Uzunca bir süredir Xiaomi’nin yeni tabletleri olacak olan Xiaomi Pad 6 serisi hakkında sızıntılar duyuyorduk. Geldiğimiz noktada bugün tablet serisi tanıtıldı. Detaylara bakalım.

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Xiaomi Pad 6, 2880 x 1800 piksel çözünürlüğe sahip 11 inç LCD ekranla birlikte geliyor. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızına sahip. Bunun yanı sıra DCI P3 renk gamı, 10 bit renk derinliği, HDR10 ve Dolby Vision desteği de mevcut.

Xiaomi Pad 6, kaputun altında Snapdragon 870 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 8800 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor. Tabletin üç farklı varyasyonu bulunuyor:

6 GB RAM +128 GB dahili depolama – 1999 yuan (290 Dolar)

8 GB RAM +128 GB dahili depolama – 2099 yuan (305 Dolar)

6 8 GB RAM +256 GB dahili depolama – 2299 yuan (334 Dolar)

Xiaomi Pad 6 iki kamera ile birlikte geliyor. Arka kamera 13 MP çözünürlüğünde. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğünde. Bu kameralar ile birlikte online toplantılar, fotoğraf çekimi, video çekimi gibi işlemler kolaylıkla yapılabiliyor. Bunların haricinde ön kamera ile yüz tanıma da yapılabiliyor. Güvenlik için önemli bir özellik.

Xiaomi Pad 5 ülkemizde resmi olarak satışa sunulmuştu. Henüz resmi bir açıklama olmasa da önceki neslin ülkemizde satılmasından mütevellit tabletin ülkemize geleceği tahmininde bulunmak çokta yanlış olmaz.