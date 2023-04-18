Xiaomi bugün amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra telefonun yanı sıra amiral gemisi Xiaomi Pad 6 Pro tableti de tanıttı. Tablet Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ile beraber gelirken, 11 inç 2.8K ekran ve 8600 mAh’lik büyük pil kapasitesine sahip.

Tablet, sadece 6,51 mm kalınlığında tamamen metal bir gövdeye sahip. Cihazın ağırlığı ise 490 gram.

Tabletin teknik özelliklere bakacak olursak , HDR10 ve Dolby Vision destekli 2.8K çözünürlük ve 144Hz kare hızına sahip 11 inç IPS ekrana sahip. Ayrıca ana kamera sensörünün çözünürlüğü 20 megapiksele yükseltildi.

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Xiaomi Pad 6 Pro, 67W şarj desteğine sahip 8.600mAh bataryaya sahip. Xiaomi ayrıca, 47,9 günlük maksimum bekleme pil ömrüne sahip olduğunu belirtti. İşletim sistemi ise MIUI Pad 13 arayüzüne sahip Android 14 ile beraber gelecek. Diğer özellikler arasında bir NFC, tamamlayıcı Wi-Fi ve Bluetooth adaptörleri, dört hoparlör ve Dolby Atmos desteği yer alıyor.

Yeni Xiaomi Pad 6 Pro tablet, özellikle güçlü performansı ve üst düzey multimedya deneyimi sunmayı hedefleyen bir model olarak karşımıza çıkıyor. Tablet, Qualcomm’un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile güçlendirilmiş durumda. Bu sayede kullanıcılar, sorunsuz bir şekilde oyun oynayabilir ve yoğun işlemleri gerçekleştirebilirler.

Xiaomi Pad 6 Pro dört konfigürasyonda satışa sunulacak: 8/128GB 365 dolar, 8/256GB 410 dolar, 12/256GB 450dolar ve 12/512GB 495 dolar.