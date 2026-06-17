Samsung, VR ve AR cihazları için geliştirilen yeni XR ekranında 40.000 nit parlaklık, 100.000:1 kontrast ve 1.000 Hz deixim oranıyla görsel deneyimi yeniden tanımlıyor.

Samsung, VR ve AR cihazleri için geliştirilen yeni XR ekranında devrimsel bir parlaklık seviyesi elde etti. Ekran, 40.000 nit parlaklık, 100.000:1 kontrast oranı ve 1.000 Hz deixim oranı sunuyor.

XR Ekranın Teknik Özellikleri

Özellik Değer Parlaklık 40.000 nit Kontrast Oranı 100.000:1 Deixim Oranı 1.000 Hz Çözünürlük 4K (3.840 x 2.160) Renk Gamı DCI-P3%95

XR Ekranın Önemi

40.000 nit parlaklık, mevcut VR/AR ekranlarının yaklaşık 10 katı parlaklık seviyesi.

100.000:1 kontrast oranı, daha derin siyahlar ve daha canlı renkler sağlıyor.

1.000 Hz deixim oranı, hareketli sahnelerde daha net görüntü ve düşük motion blur.

VR ve AR cihazları için geliştirilen bu ekran, görsel deneyimi yeniden tanımlıyor.

Samsung XR Ekranın Kullanım Alanları