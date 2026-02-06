Xiaomi, akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirebilecek yepyeni bir teknoloji üzerinde çalışıyordu. Geçtiğimiz yıl MWC fuarında bir araştırma projesi olarak sergilenen harici kamera modülü, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Gelen son bilgilere göre bu proje artık bir konsept olmaktan çıkıyor ve seri üretime geçiyor. Peki bu yeni Xiaomi modüler kamera teknolojisi, mobil fotoğrafçılıkta neleri değiştirecek?

Xiaomi modüler kamera konsepti gerçeğe dönüşüyor

Sektörün güvenilir kaynaklarından Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre, Xiaomi‘nin geçtiğimiz yıl tanıttığı “Xiaomi Modüler Optik Sistemi” adlı yenilikçi aksesuarı için seri üretim süreci başladı. Bu gelişme, profesyonel mobil fotoğrafçılık deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen Xiaomi modüler kamera sisteminin bu yıl içinde ticari bir ürün olarak karşımıza çıkabileceği anlamına geliyor. Henüz net bir tarih verilmese de, bu heyecan verici ürünün çok yakında teknoloji meraklılarıyla buluşması bekleniyor.

Teknik özellikler ve bağlantı teknolojisi

Bu takılabilir kamera modülü, teknik özellikleriyle adeta göz dolduruyor. Modül, 100 MP çözünürlüğünde bir mikro dört bölmeli (MFT) sensöre ev sahipliği yapıyor. Üzerinde ise f/1.4 ile f/11 arasında değişen diyafram açıklığına sahip 35mm bir lens ve manuel odak halkası bulunuyor. Bu sensör, piksel gruplama teknolojisi sayesinde kayıpsız 2x yakınlaştırma imkanı da sunuyor.

Ancak sistemi gerçekten farklı kılan şey, “LaserLink” adı verilen yüksek hızlı bağlantı teknolojisi. Saniyede 10Gbps veri aktarım hızına ulaşabilen bu teknoloji, modülün görüntü işleme için telefonun güçlü ISP’sini (Görüntü Sinyal İşlemcisi) kullanmasına olanak tanıyor. Bu sayede modülün kendi içinde bir işlemci taşımasına gerek kalmıyor ve tüm yük, telefonun donanımına bırakılıyor. Bu durum, Sony’nin geçmişteki benzer denemelerinden Xiaomi modüler kamera sistemini ayıran en temel özellik olarak öne çıkıyor.

Hangi telefonlarla uyumlu olacak?

Sistemin en büyük dezavantajı ise uyumluluk konusu. Bu modülü kullanabilmek için akıllı telefonun arka kısmında sadece Qi2 standardına benzer mıknatısların olması yetmiyor. Aynı zamanda LaserLink veri bağlantısını destekleyen özel bir donanım da gerekiyor. Geçtiğimiz yılki prototip, özelleştirilmiş bir Xiaomi 15 modeliyle sergilenmişti. Söylentilere göre, yakında tanıtılması beklenen “Xiaomi Mix 5” amiral gemisi, bu teknolojiyi destekleyen ilk cihaz olabilir. Bu da modülün sadece belirli Xiaomi modelleriyle çalışacağı anlamına geliyor.

Kullanım deneyimi ve pratik detaylar

Tasarım olarak oldukça sadeleştirilmiş olan Xiaomi modüler kamera, kendi bataryasına sahip değil ve gücünü doğrudan bağlı olduğu telefondan alıyor. 100 gram ağırlığındaki prototipin küçük boyutlu Xiaomi 15 üzerinde biraz kaba durduğu belirtilse de, daha büyük bir Mix serisi telefonda daha dengeli bir kullanım sunması bekleniyor. Ayrıca, kullanılmadığı zamanlarda kendini kapatan modülün tekrar açılması için birkaç saniye beklemesi gerekiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu modüler kamera sistemi sizce akıllı telefon pazarında başarılı olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!