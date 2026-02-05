ABD yaptırımları nedeniyle kendi ekosistemini ve donanımını geliştirmek zorunda kalan Huawei, yonga seti ailesini genişletmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni sızıntılar, şirketin orta segment akıllı telefonları için hazırladığı yeni işlemciyi gözler önüne serdi. Peki, Huawei’nin yeni nesil orta segment yonga seti Kirin 8030, rakiplerine karşı nasıl bir performans sunacak?

Kirin 8030 özellikleri neler sunuyor?

Sızdırılan bilgilere göre Kirin 8030, gelecekteki Huawei Nova ve Enjoy serisi gibi fiyat-performans odaklı telefonlara güç verecek. İşlemcinin, Çinli yarı iletken üreticisi SMIC tarafından N+2 olarak adlandırılan 7nm FinFET teknolojisiyle üretileceği belirtiliyor. Bu üretim teknolojisi günümüz standartlarının birkaç nesil gerisinde olsa da, Huawei’nin bu süreçte elde ettiği saat hızı artışları oldukça dikkat çekici.

Yeni yonga seti, şirketin kendi tasarımı olan Taishan çekirdeklerini kullanıyor. İşlemci, 1 adet 2.8-3.0 GHz hızında çalışan süper büyük çekirdek, 3 adet 2.4-2.6 GHz hızında orta seviye çekirdek ve 4 adet 1.8-2.0 GHz hızında verimlilik odaklı küçük çekirdek olmak üzere toplam sekiz çekirdekli bir yapıya sahip. Bu, selefi Kirin 8020’nin saat hızlarına kıyasla ciddi bir artış anlamına geliyor.

Performansı Snapdragon 888’i zorlayabilir

İddialara göre Kirin 8030, tek çekirdek performansında bir dönemin amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 888’e benzer bir sonuç sunuyor. Çoklu çekirdek performansında ise Snapdragon 888’i geride bıraktığı söyleniyor. Snapdragon 888’in 5nm teknolojisiyle üretildiği düşünüldüğünde, Huawei ve SMIC’in 7nm ile bu performansa ulaşması önemli bir mühendislik başarısı olarak değerlendirilebilir.

Grafik tarafında ise Maleoon serisi bir GPU’nun kullanılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, yapay zeka performansı da iddialı. İşlemcide yer alan Leonardo da Vinci NPU biriminin, Snapdragon 8 Gen 2 seviyesine yakın bir yapay zeka işlem gücü sunacağı belirtiliyor. Bu, Kirin 8030 işlemcili telefonların kamera ve sistem optimizasyonlarında fark yaratabileceğini gösteriyor.

Bağlantı teknolojilerinde de güncel bir donanım bizleri karşılıyor. Yonga setinin, Huawei’nin kendi geliştirdiği Balong 5G modemiyle geleceği ve hem sub-6GHz hem de mmWave frekanslarını destekleyeceği gelen bilgiler arasında. Bu da Kirin 8030‘un küresel pazarda da kullanılabileceğine bir işaret olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Huawei'nin Kirin 8030 işlemcisi orta segmentte dengeleri değiştirebilir mi?