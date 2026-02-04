Philips ve Philips Ambilight TV‘lerin marka lisansörü olan TP Vision, bugün gönderilen basın açıklaması ile beraber Philips TV markalarının faaliyetlerini Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım A.Ş.’e emanet ettiklerini duyurdu.

Peki bu durum neyi işaret ediyor? Merak edilenleri açıklayalım.

Philips TV Türkiye’de Yeni Yapılanma

1891 yılında kurulan Philips, televizyon alamındaki faaliyet hakkını 2012 yılında Hollanda’da tescilli ve merkezi Amsterdam’da yer alan TP-Vision firmasına satmıştı. 2014 yılından bu yana Philips TV haklarının %100’üne sahip olan TP-Vision, Ambilight TV ürünleri ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dikkat çekiyor.

Gelen basın açıklamasına göre ise yeni iş birliği kapsamında TP Vision, Türkiye pazarında Philips TV’lere ilişkin tüm satış ve pazarlama faaliyetlerinin sorumluluğunu derhâl üstlenmek üzere Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım A.Ş.’yi görevlendirildiği belirtiliyor.

Buradan hareketle Philips TV’lerin uzun yıllardır olduğu gibi Türkiye’de satılmaya devam edeceğini, sadece TP-Vision Türkiye markası yerine tüm süreçlerin Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım A.Ş. üzerinden yürütüleceğini görüyoruz.

Hatta TP-Vision Türkiye çatısı altındaki yönetim yapılandırmasının da Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım A.Ş. çatısı altında görevlerine devam edeceklerini de belirtmekte fayda var.

Yeni Dönemde Philips

Bu yeni iş birliği doğrultusunda; satış, pazarlama iletişimi, ürün konumlandırma, kanal yönetimi, ticari planlama ve saha icrası süreçleri Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım A.Ş. tarafından yürütülecek; tüm çalışmalar TP Vision’ın küresel ürün stratejisi ve marka standartlarıyla uyum içinde sürdürülmeye devam edeceği vurgulanan yapılanmada yeni ürünler ve servis konusuna da değinelim.

Merak edilen yeni ürünler konusunda tıpkı geçtiğimiz senelerde olduğu gibi Philips TV ve Ambilight TV’lerin OLED, OLED+, Xtra, The One gibi serileri Türkiye’de satılmaya devam edecek. Aynı zamanda mevcut yetkili servis ağı da aynı şekilde Philips TV ve Ambilight TV markalı ürünlere hizmet vermeye devam edecek.

Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım A.Ş. Hakkında

Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım A.Ş., Türkiye’de aksesuar ve tüketici elektroniği alanında lider distribütörlerden biri olup Philips, Dyson, Ugreen, Black & Decker, Peaq ve Koenic gibi küresel markaları temsil etmektedir. Temelleri 1915 yılında atılan Tecde Group’un desteğiyle faaliyet gösteren Grup; bağlantı elemanları, bilgi teknolojileri, tüketici elektroniği, inşaat, gayrimenkul ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 19 şirketi ve 2.000’in üzerinde çalışanıyla güçlü bir kurumsal yapıya sahiptir.