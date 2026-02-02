Samsung, katlanabilir telefon teknolojisinde sınırları zorlamaya devam ediyor. Şirketin en yeni ve en iddialı modeli olan Samsung Galaxy Z TriFold, ABD pazarında satışa sunulduğu an itibarıyla büyük bir ilgiyle karşılaştı. Peki, bu denli yüksek bir fiyata sahip olmasına rağmen Samsung Galaxy Z TriFold neden bu kadar çabuk tükendi?

Samsung Galaxy Z TriFold satışları beklentileri aştı

Teknoloji devi Samsung, bir süredir üzerinde çalıştığı üçe katlanan telefon modelini ABD’deki kullanıcılarla buluşturdu. Şirketin resmi internet mağazası ve belirli Samsung Experience Store’lar üzerinden sınırlı sayıda satışa sunulan Samsung Galaxy Z TriFold, yaklaşık 20 dakika gibi inanılmaz bir sürede tamamen tükendi. Bu durum, yenilikçi teknolojilere olan talebin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Cihazın 2.899 dolarlık oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip olması, satış performansını daha da dikkat çekici kılıyor. Samsung, satışa kaç adet cihaz sunduğunu resmi olarak açıklamasa da, bu hızlı tükeniş, katlanabilir telefon segmentine olan merakın ve ilginin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu durum, daha önce ilk olarak Güney Kore’de satışa sunulan ve orada da kısa sürede tükenen modelin başarısını devam ettiriyor.

Sınırlı sayıda ve tek seçenekle sunuldu

Samsung, ABD’deki bu ilk satış partisinde cihazı yalnızca ‘Crafted Black’ olarak adlandırılan siyah renk seçeneği ve 512 GB’lık tek bir depolama versiyonuyla piyasaya sürdü. Bu strateji, cihazın özel ve niş bir kitleye hitap ettiğini ve bir teknoloji gösterimi niteliği taşıdığını pekiştiriyor. Sınırlı üretim, aynı zamanda cihaza olan talebi ve algılanan değeri de artırıyor.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, Samsung Galaxy Z TriFold, ticari bir üründen çok bir teknoloji vitrini olarak konumlandırılıyor. Samsung’un bu modelle öncelikli hedefi, katlanabilir telefon meraklılarına ve teknoloji tutkunlarına geleceğin mobil teknolojisini bugünden deneyimletmek. Hatta bu yüksek fiyata rağmen, üretim maliyetleri nedeniyle Samsung’un bu cihazı zararına sattığı da iddia ediliyor.

Bu durum, Samsung’un sadece kâr odaklı değil, aynı zamanda inovasyon ve pazar liderliği için de önemli yatırımlar yaptığını gösteriyor. Samsung Galaxy Z TriFold modelinin bu denli ilgi görmesi, gelecekte daha fazla markanın benzer form faktörlerine sahip cihazlar geliştirmesi için de bir teşvik unsuru olabilir. Şirketin bu modeli diğer ülkelerde ne zaman satışa sunacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 uydu arama özelliğiyle gelebilir! Samsung bunu da yaptı

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung’un üçe katlanan yeni modelini başarılı buldunuz mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!