Samsung’un merakla beklenen Galaxy S26 Ultra modeli hakkında sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Şirketin bu ayın sonunda düzenleyeceği Unpacked etkinliğiyle resmiyet kazandırması beklenen Galaxy S26 serisi için geri sayım devam ederken, sızıntıların boyutu da artmaya başladı. Özellikle serinin en üst modeli olan Galaxy S26 Ultra, tasarım detayları ve teknik özellikleriyle gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Rusya kaynaklı bir perakende listelemesi, cihazın merak edilen renk seçeneklerini netleştirdi.

Galaxy S26 Ultra renkleri neler?

Rusya merkezli çevrimiçi alışveriş sitesi Cifrus.ru, kısa bir süreliğine Galaxy S26 Ultra modeline ait satış sayfalarını yayına aldı. Sayfalar kısa süre içerisinde erişime kapatılmış olsa da, alınan ekran görüntüleri ve render görselleri cihazın renk paletini ortaya çıkardı. Sızdırılan görsellere göre Samsung, yeni Ultra modelinde kullanıcılara dört farklı ana renk seçeneği sunacak.

Listelenen renkler şu şekilde sıralanıyor:

Beyaz: Klasik ve sade bir görünüm sunan standart seçenek.

Klasik ve sade bir görünüm sunan standart seçenek. Kobalt Moru: Seriye daha canlı bir dokunuş katan koyu mor tonu.

Seriye daha canlı bir dokunuş katan koyu mor tonu. Gökyüzü Mavisi: Daha açık ve pastel tonlarda bir mavi.

Daha açık ve pastel tonlarda bir mavi. Siyah: Samsung’un geleneksel “Phantom Black” çizgisini sürdüren koyu renk.

Bu renk seçeneklerinin, daha önce tedarik zinciri kaynaklarından sızdırılan S Pen renk kodlarıyla birebir örtüşmesi, sızıntının doğruluk payını artıran önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Samsung’un genellikle cihaz gövdesiyle uyumlu S Pen renkleri kullandığı biliniyor.

Galaxy S26 Ultra beklenen özellikler neler?

Sadece renk seçenekleriyle değil, donanım gücüyle de dikkat çekmesi beklenen Galaxy S26 Ultra hakkında sektördeki beklentiler de şekillenmiş durumda. Henüz Samsung tarafından resmi bir doğrulama gelmese de, sızıntı kaynakları ve benchmark testlerinden elde edilen veriler cihazın teknik şemasını büyük oranda ortaya koyuyor.

Galaxy S26 Ultra’nın, Qualcomm ile Samsung arasındaki “For Galaxy” anlaşması kapsamında, hız aşırtılmış özel bir Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden güç almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu işlemcinin özellikle yapay zeka (NPU) performansında önemli artışlar sunması ve Samsung’un Galaxy AI özelliklerini cihaz üzerinde (on-device) daha hızlı işlemesi hedefleniyor.

Ön panelde, 6.8 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED 2X ekranın yer alması bekleniyor. QHD+ çözünürlük sunacak olan bu panelin, 2600 nit veya üzeri tepe parlaklık değerlerine ulaşarak güneş ışığı altında daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunacağı tahmin ediliyor. Tasarım tarafında ise titanyum çerçevenin korunacağı ve daha düzleştirilmiş ekran kenarları ile S Pen kullanımının ergonomikleştirileceği belirtiliyor.

Samsung’un kamera tarafında 200 MP çözünürlüğündeki ana sensör stratejisini devam ettirmesi, ancak sensör boyutunda veya lens optiklerinde iyileştirmelere gitmesi bekleniyor. Özellikle düşük ışık performansı ve video stabilizasyonu konularında yazılımsal ve donanımsal güncellemeler öngörülüyor. Zoom yeteneklerinde ise periskop lens yapısının korunarak 5x ve 10x optik yakınlaştırma seçeneklerinde kalite artışına gidilmesi muhtemel.

Cihazın enerji ihtiyacını karşılamak için 5.000 mAh kapasiteli bir bataryanın kullanılacağı raporlanıyor. Şarj teknolojisinde ise 65W kablolu hızlı şarj desteğinin devam etmesi, ancak şarj eğrisinin optimize edilerek %0’dan %100’e dolum süresinin kısaltılması bekleniyor. Önceki modellerde 45W vardı, bu modelde 65W hıza geçilmesi tatmin edici bir değişiklik olacaktır.

İlginizi Çekebilir: Honor Magic 8 Pro Türkiye’de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce S26 renkleri nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!