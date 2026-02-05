Apple, teknoloji dünyasını şaşırtan bir hamleyle, artık en güncel işletim sistemi sürümlerini desteklemeyen eski model cihazları için bir dizi yeni güncelleme yayınladı. Bu güncellemeler, özellikle güvenlik ve temel işlevsellik üzerine odaklanıyor. Peki, bu yeni Apple güvenlik güncellemesi tam olarak neleri kapsıyor?

Apple eski cihazlar için neden güvenlik güncellemesi yayınladı?

Teknoloji devi, en yeni sürümlerin yanı sıra eski cihazları da desteklemeye devam ettiğini gösteren bu adımıyla, milyonlarca kullanıcısını sevindirdi. Yayınlanan bu Apple güvenlik güncellemesi paketi, sadece iOS 16 kullanıcılarını değil, aynı zamanda daha eski macOS ve watchOS sürümlerini kullananları da hedefliyor. Bu durum, özellikle yeni bir cihaz almayı düşünmeyen ancak güvenliğinden de ödün vermek istemeyen kullanıcılar için büyük önem taşıyor.

Şirket tarafından yayınlanan güncellemelerin tam listesi oldukça geniş. Bu eski iPhone güncelleme ve diğer cihazlar için sunulan paketler arasında iOS 16.7.14, iPadOS 16.7.14, macOS 11.7.11 (Big Sur), watchOS 10.6.2, watchOS 9.6.4, watchOS 6.3.1 ve macOS Catalina için özel bir güvenlik yaması bulunuyor. Bu güncellemelerin her biri, belirli cihaz grupları için kritik düzeltmeler içeriyor.

iOS 16 kullanıcıları için önemli düzeltme

Özellikle iOS 16 için yayınlanan 16.7.14 sürümü, geçtiğimiz hafta sunulan ancak Avustralya’daki kullanıcılarda ağ bağlantı sorunlarına yol açtığı için geri çekilen bir önceki güncellemenin yerini alıyor. Apple, bu sorunu hızlıca tespit ederek kullanıcıların yaşadığı mağduriyeti gidermek adına yeni ve sorunsuz bir sürüm yayınlamış oldu. Bu da şirketin kullanıcı geri bildirimlerini ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor.

Mac ve Apple Watch için kritik sertifika yenilemesi

Diğer güncellemelerin arkasındaki neden ise oldukça ilginç ve uzun vadeli bir planlamanın parçası olarak karşımıza çıkıyor. Apple’ın destek dokümanlarında belirttiğine göre, özellikle macOS Big Sur güncellemesi, önemli bir sertifika yenilemesi içeriyor. Apple, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu güncelleme, iMessage, FaceTime ve cihaz aktivasyonu gibi özelliklerin Ocak 2027’den sonra da çalışmaya devam etmesi için gereken sertifikayı uzatır.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, güncellemelerin sadece anlık güvenlik açıklarını kapatmakla kalmayıp, aynı zamanda cihazların temel iletişim ve aktivasyon servislerinin gelecekte de sorunsuz çalışmasını garanti altına aldığını gösteriyor. Bu proaktif yaklaşım, Apple’ın cihaz ömrü ve kullanıcı deneyimine verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Sunulan bu Apple güvenlik güncellemesi, eski cihazların ömrünü uzatan önemli bir adım.

Apple’ın eski cihazlara yönelik bu desteği, markanın sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Birçok üreticinin birkaç yıl sonra yazılım desteğini kestiği bir ortamda, Apple’ın yıllar önceki cihazlar için bile Apple güvenlik güncellemesi sunması, kullanıcılar için önemli bir güvence sağlıyor. Bu nedenle, ilgili cihazlardan birini kullanıyorsanız, güncellemeyi hemen yapmanız tavsiye edilir.

İlginizi Çekebilir: Honor Magic 8 Pro Türkiye’de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eski model bir Apple cihazı kullanıyor musunuz ve bu güncellemeyi yüklediniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!