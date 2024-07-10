Xiaomi’nin ilk katlanabilir telefonu olan Xiaomi Mix Flip’in, bu ayın sonunda Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor ve şimdi bu cihaza ilk canlı bakışımız var. Mix Flip’in ilk gerçek görüntüleri, NCC veri tabanındaki yeni liste sayesinde ortaya çıktı ve bu görüntüler, cihazın pil ve şarj özellikleri hakkında önemli bilgiler sunuyor.

İçindekiler Xiaomi Mix Flip gümbür gümbür geliyor

Xiaomi Mix Flip gümbür gümbür geliyor

Xiaomi Mix Flip, 2405CPX3DG model numarasıyla sertifikalandırılmış ve kapak ekranında dikey olarak hizalanmış çift kamera kurulumuna sahip. Kapak ekranının boyutu hakkında kesin bilgiye sahip olmasak da, Honor Magic V Flip ve Moto Razr 50 Ultra ile benzer şekilde 4 inçlik bir kapak ekranı olabileceği tahmin ediliyor.

Cihazın arka tarafında ince bir Xiaomi logosu yer alırken, ana ekranda ise selfie kamerası için delikli bir tasarım bulunuyor. Yeni liste, Mix Flip’in iki hücreden oluşan pil yapısını da detaylandırıyor. 1.145 mAh ve 3.595 mAh kapasiteli hücreler toplamda 4.740 mAh pil kapasitesine ulaşıyor. Ayrıca, Mix Flip’in 67W şarj adaptörü (MDY-15-EV) ile birlikte geleceği belirtiliyor.

Önceki sızıntılar, Xiaomi Mix Flip’in Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile güçlendirileceğini ve 1/1,55 inç sensör boyutuna sahip 50 MP ana kamera ile 60 MP 2x telefoto kamerayı içereceğini öne sürüyor. Ana kamera, optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğiyle donatılmış olacak.

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Xiaomi Mix Flip’in bu detayları, Xiaomi’nin katlanabilir telefon pazarında iddialı bir giriş yapmayı hedeflediğini gösteriyor. Bu cihaz, kullanıcılarına güçlü performans, yüksek kaliteli kamera deneyimi ve hızlı şarj özellikleri sunarak dikkat çekmeyi planlıyor. Xiaomi Mix Flip’in resmi tanıtımı yaklaştıkça daha fazla bilgi ve detayın ortaya çıkması bekleniyor.