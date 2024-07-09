Realme GT 6 beklenildiği gibi kendi ülkesinde piyasaya sürüldü. Geçen yılın GT 5 modelinin halefi olan bu cihaz, Çin’de piyasaya sürüldü ve geçen ay tanıtılan global versiyonundan farklılıklar taşıyor. Bu yeni model, amiral gemisi seviyesindeki özellikleri ve teknik detayları ile dikkat çekiyor. İşte kutusundan neler çıktığına bir göz atalım.

Realme GT 6 teknik çzellikleri

Realme GT 6, önceki modele ve global versiyona göre yenilenmiş bir tasarıma sahip. Düz çerçeveli ve arkada dikdörtgen bir kamera modülü bulunuyor. Arka panel, renk tonlarının koyu ve açık olarak farklılaşması nedeniyle çift tonlu bir görünüm sunuyor. Ayrıca cihaz, IP65 sertifikası ile toza ve suya karşı dayanıklı.

Ekran tarafında, Realme GT 6, 6,78 inç büyüklüğünde ve 2.780 x 1.264 piksel çözünürlüğe sahip BOE S1+ AMOLED panel ile geliyor. Ekran, Pro XDR, 120Hz LTPO yenileme hızı, 6.000 nit tepe parlaklık, entegre parmak izi tarayıcı ve 2160Hz yüksek frekanslı PWM karartma gibi özelliklere sahip. Ayrıca, ekranın dayanıklılığı Kristal Zırh Camı ile sağlanıyor.

Kamera kısmında, Realme GT 6, OIS destekli 50 MP Sony IMX890 sensör ve 8 MP ultra geniş açılı lensten oluşan çift arka kamera kurulumu sunuyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Realme GT 6, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile güçlendirilmiş. Cihaz, 16GB’a kadar RAM ve 1TB depolama kapasitesine sahip. Isı dağıtımı için 10.000 seviyeli büyük bir çift VC sistemi ile donatılmış ve ayrıca sıcaklığı düşük tutmak için havacılık sınıfı alüminyum orta çerçeve ve ısı yalıtımı bulunuyor. Akıllı telefon, 5.800mAh kapasiteli ikinci nesil silikon-karbon anot pil ile geliyor ve 120W kablolu şarj desteği sunuyor. Ayrıca, 33W UFCS ve 55W PPS hızlı şarj ile uyumlu.

Realme GT 6, Android 14 tabanlı Realme UI 5 işletim sistemi ile çalışıyor. AI portalı, AI çağrı özeti, AIGC ve daha fazlası gibi çeşitli yapay zeka özelliklerini içeriyor. Ayrıca, ekrana dokunmadan işlem yapmayı sağlayan hareket kontrollerine de sahip. Diğer özellikler arasında IR kontrolü, X Ekseni doğrusal motor ve 5,5 GHz ağlar ile WiFi-7 protokollerini içeren bir iletişim sistemi bulunuyor.

Realme GT 6 fiyatlandırmaları

Realme GT 6, temel 12GB + 256GB modeli için 2.799 CNY’den (yaklaşık 385 dolar) başlıyor. 16GB + 256GB ve 16GB + 512GB seçenekleri sırasıyla 3.099 CNY (yaklaşık 426 dolar) ve 3.399 CNY (yaklaşık 467 dolar) olarak fiyatlandırılmış. En yüksek konfigürasyon olan 16GB + 1TB modeli ise 3.899 CNY (yaklaşık 536 dolar) olarak belirlenmiş.

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Akıllı telefon, Fırtına Moru, Işık Yılı Beyazı ve Ayın Karanlık Yüzü renk seçenekleriyle sunuluyor. Sonuncu renk seçeneği, arka panelde ay yüzeyine benzer çok sayıda degrade doku ile birlikte geliyor. Cihaz, 15 Temmuz’dan itibaren Çin’de satın alınabilir.