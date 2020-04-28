Geekbench’de görülen gizemli Xiaomi telefonunun şirketin amiral gemisi modellerinden olan Mi Mix serisinin en yeni üyesi olması ve 16GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

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Xiaomi Mi Mix 4 16GB RAM ile gelebilir!

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi her yıl birçok akıllı telefon piyasaya sürmekte ve tüm bu telefonlar içerisinde Mi ve Mi Mix serisi olmak üzere iki amiral gemisi telefon modeli yer almakta. Şirket geçtiğimiz günlerde Mi 10 modelini piyasaya sürdü ve şimdi sırada Mix serisi var. Redmi’nin genel müdürü Lui Wibing yaklaşan Redmi K30 Pro’nun Xiaomi Mi 10 serisinden daha iyi olmayacağını doğruladı. Bu açıklama ile birlikte şirketin bu yıl bir amiral gemisi model daha tanıtması halinde bu telefonun Mi Mix 4 olması gerektiği sonucuna varabiliriz. Ayrıca yakın zamanda bir kullanıcının Weibo üzerinden yaptığı yorumun Mi Mix 4 ile yazıldığı görüldü. Bunun üzerine Xiaomi topluluğunda büyük bir etki yarattı. Dijital dünyada birçok şey mümkün dolayısıyla bu kullanıcının gerçekten Mi Mix 4 ile yorum yapıp yapmadığını bilemeyiz. Kullanıcı yorumunu herhangi bir cihazdan yapılmış olarak göstermenin bir yolunu da bulmuş olabilir.

Sonrasında Mi Mix 4 Geekbecnh’te ortaya çıktı. Geekbench ekran görüntüsüne göre telefonun tek çekirdek test sonucu 922 ve çoklu çekirdek test sonucu ise 3320. Resimde Xiaomi Mi Mix 4’ün Snapdragon 865+ kullandığı ve 2.96GHz frekansa sahip olduğu görülüyor. Geekbench üzerinde ayrıca gizemli bir başka Xiaomi telefonu görüldü. Bu telefonun Mi Mix 4’ün varyantı olmasını bekleyebiliriz. Telefonun 16GB RAM’e sahip olması ve test sonuçlarında daha başarılı olması dikkat çekti.

Xiaomi, Black Shark isimli oyun odaklı akıllı telefonunu 16GB RAM ile piyasaya sürmüştü. Bu yüzden Mi Mix 4 modelinde de benzer bir seçeneğin bulunması sürpriz olmaz. Ancak tüm bunlar karşısında şirket henüz resmi bir açıklama yapmadı.