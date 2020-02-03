Xiaomi Mi Mix 2S – Sizin Yorumunuz (Cem Özen)

Samsung Galaxy S10+ modelinin ofise geldiği günden bu yana ana telefon olarak kullanan Aydoğan, cihaz ile geçirdiği 10 ayın ardından telefonun artılarını ve eksilerini aktarıyor.

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S10+ modelini halen severek kullanan Aydoğan’ın telefon adına güncel pil performansı, cihazın fiziksel durumu ve yazılım tarafındaki artı ve eksi yönlerini anlattığı bu videoda 10 aylık yoğun kullanım sonrasında ne durumda olduğunu göreceksiniz.

Özellikle kamera performansı ile dikkat çeken Samsung Galaxy S10+ modelinin günümüzde 108 MP değerine kadar çıkan kamera savaşları içerisinde geçen yılın amiral gemisi olarak durumunu da değerlendirdik.

İyi seyirler…