Video
Xiaomi Mi Mix 2S – Sizin Yorumunuz (Cem Özen)
Xiaomi Mi Mix 2S kullanıcısı olan Cem Özen; bir buçuk yıldır kullandığı, firmanın fiyat/performans telefon modeli hakkında güncel deneyimlerini aktarıyor.
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Bakalım, bir buçuk yıllık süreç sonrasında cihaz hala iddiasını koruyabiliyor mu? Hep birlikte görelim.
Test
Samsung Galaxy S10+ ile 10 ay: Aydoğan hala memnun mu?
Samsung Galaxy S10+ modelinin ofise geldiği günden bu yana ana telefon olarak kullanan Aydoğan, cihaz ile geçirdiği 10 ayın ardından telefonun artılarını ve eksilerini aktarıyor.
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S10+ modelini halen severek kullanan Aydoğan’ın telefon adına güncel pil performansı, cihazın fiziksel durumu ve yazılım tarafındaki artı ve eksi yönlerini anlattığı bu videoda 10 aylık yoğun kullanım sonrasında ne durumda olduğunu göreceksiniz.
Özellikle kamera performansı ile dikkat çeken Samsung Galaxy S10+ modelinin günümüzde 108 MP değerine kadar çıkan kamera savaşları içerisinde geçen yılın amiral gemisi olarak durumunu da değerlendirdik.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Redmi 5 – Sizin Yorumunuz (Berke Korkut)
Xiaomi Redmi 5 kullanıcısı olan Berke Korkut, bir buçuk yıllık geçmiş dönemin orta seviye telefonu hakkındaki güncel deneyimlerini aktarıyor. Bakalım Xiaomi Redmi 5 bir buçuk yıllık kullanım sonrası deneyimlerini anlatıyor.
Kamera Kıyaslama
Redmi Note 8 Pro vs Meizu 16th kamera kıyaslaması
Redmi Note 8 Pro vs Meizu 16th kamera kıyaslaması videomuzda, her iki telefonun kamera performanslarını kıyaslıyoruz. Bakalım hem arka, hem de ön kamerada, farklı senaryolarda sonuçlar nasıl?