SEAT Leon, hem şık tasarımı hem de yeni nesil hibrit teknolojisiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Markanın amiral gemisi konumundaki Leon modeline özel başlatılan yeni kampanya ile birlikte, plug-in hibrit versiyonuna ulaşmak artık çok daha avantajlı hale geldi. SEAT, 6-16 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyayla, 300 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve yüzde 0 faizli taşıt kredisi imkânı sunuyor. İşte Seat LEON Mayıs kampanyası.

SEAT Leon e-HYBRID özellikleri neler?

Kampanya kapsamında sunulan Seat LEON 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG FR versiyonu, SEAT Leon’un teknolojik olarak en ileri sürümlerinden biri. Aracın kalbinde yer alan 1.5 e-HYBRID motor, hem içten yanmalı hem de elektrikli güç ünitelerini bir araya getiriyor. Toplamda 204 PS güç ve 350 Nm tork üreten bu motor kombinasyonu, aracı 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 7,7 saniyede çıkarabiliyor. Bu değer, kompakt sınıf içinde oldukça etkileyici bir ivmelenme anlamına geliyor.

6 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzıman ve önden çekişli sürüş sistemiyle donatılan Leon, sürüş konforunu ve geçiş hassasiyetini üst düzeye taşıyor. Özellikle şehir içi kullanımda devreye giren elektrikli mod, hem sessiz sürüş hem de düşük tüketim değerleri sunuyor.

SEAT’ın sunduğu e-HYBRID teknolojisi, şehir içi kullanımda 173 kilometreye kadar tamamen elektrikli menzil sağlayabiliyor. Bu da günlük kullanımda benzinli motoru devreye almadan seyahat etme imkânı sunuyor. Batarya, hızlı şarj desteği sayesinde sadece 26 dakikada %10’dan %80’e kadar dolum yapabiliyor. Bu süre, günlük rutinlerde aracı tekrar yola çıkarmak için oldukça yeterli bir şarj süresi sunuyor.

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Verimlilik tarafında da oldukça iddialı olan model, WLTP normlarına göre 0,4 l/100 km yakıt tüketimi ve yalnızca 9 g/km CO₂ emisyon değeri sunuyor. Bu değerler, hem çevre dostu sürüş anlayışına hem de uzun vadede ekonomik kullanım avantajına işaret ediyor.

SEAT Leon fiyatı ve kampanya detayları

SEAT Leon’un kampanya kapsamındaki 1.5 eHybrid 204 PS DSG FR versiyonu, 1.985.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu modele özel olarak 300.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli ve %0 faizli taşıt kredisi fırsatı sunuluyor. Kampanya yalnızca 6-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak ve katılımcı SEAT yetkili satıcılarında uygulanacak.

Daha fazla bilgi için www.seat.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.