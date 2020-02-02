Xiaomi Redmi 5 – Sizin Yorumunuz (Berke Korkut)

Redmi K20 Pro kullanıcısı olan Anılcan Güler, global sürüme geçmek için cihazını Xiaomi Mi 9T Pro modeli ile değiştirmiş. Bu videomuzda da Ersin’in sorularını yanıtlayan Anılcan, hem K20 Pro hem Mi 9T Pro hakkındaki görüşlerini aktarıyor.