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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Redmi 5 – Sizin Yorumunuz (Berke Korkut)

Xiaomi Redmi 5 kullanıcısı olan Berke Korkut, bir buçuk yıllık geçmiş dönemin orta seviye telefonu hakkındaki güncel deneyimlerini aktarıyor. Bakalım Xiaomi Redmi 5 bir buçuk yıllık kullanım sonrası deneyimlerini anlatıyor.

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Sizin Yorumunuz

K20 Pro’dan Mi 9T Pro’ya geçmek – Sizin Yorumunuz (Anılcan Güler)

31 Ocak 2020

Yazan:

K20 Pro'dan Mi 9T Pro'ya geçmek - Sizin Yorumunuz (Anılcan Güler)

Redmi K20 Pro kullanıcısı olan Anılcan Güler, global sürüme geçmek için cihazını Xiaomi Mi 9T Pro modeli ile değiştirmiş. Bu videomuzda da Ersin’in sorularını yanıtlayan Anılcan, hem K20 Pro hem Mi 9T Pro hakkındaki görüşlerini aktarıyor.

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Sizin Yorumunuz

iPhone 6 (16 GB), güvenlik beklentisi ve kullanıcı yorumu (Bedirhan Aydın)

30 Ocak 2020

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Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde Bedirhan Aydın, iPhone 6 cihazıyla ilgili deneyimlerini anlattı. Özellikle güvenlik konusunda hassas olduğunu belirten Bedirhan, bakalım cihazıyla ilgili bizlere neler anlatacak?

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Sizin Yorumunuz

Beats Solo 3 Wireless – Sizin Yorumunuz (Yiğithan Culum)

27 Ocak 2020

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Sizin Yorumunuz serimize konuk olan Yiğitan Culum, uzun süredir kullandığı Beats Solo 3 Wireless kulaklığı anlattı. Bakalım Yiğithan, ürün ile ilgili bizlere nasıl deneyimler paylaşacak?

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