Sizin Yorumunuz
Xiaomi Redmi 5 – Sizin Yorumunuz (Berke Korkut)
Sizin Yorumunuz
K20 Pro’dan Mi 9T Pro’ya geçmek – Sizin Yorumunuz (Anılcan Güler)
Redmi K20 Pro kullanıcısı olan Anılcan Güler, global sürüme geçmek için cihazını Xiaomi Mi 9T Pro modeli ile değiştirmiş. Bu videomuzda da Ersin’in sorularını yanıtlayan Anılcan, hem K20 Pro hem Mi 9T Pro hakkındaki görüşlerini aktarıyor.
Sizin Yorumunuz
iPhone 6 (16 GB), güvenlik beklentisi ve kullanıcı yorumu (Bedirhan Aydın)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde Bedirhan Aydın, iPhone 6 cihazıyla ilgili deneyimlerini anlattı. Özellikle güvenlik konusunda hassas olduğunu belirten Bedirhan, bakalım cihazıyla ilgili bizlere neler anlatacak?
Sizin Yorumunuz
Beats Solo 3 Wireless – Sizin Yorumunuz (Yiğithan Culum)
Sizin Yorumunuz serimize konuk olan Yiğitan Culum, uzun süredir kullandığı Beats Solo 3 Wireless kulaklığı anlattı. Bakalım Yiğithan, ürün ile ilgili bizlere nasıl deneyimler paylaşacak?
Sizin Yorumunuz11 saniye önce
Xiaomi Redmi 5 – Sizin Yorumunuz (Berke Korkut)
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Xiaomi Redmi 5 – Sizin Yorumunuz (Berke Korkut)
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Sizin Yorumunuz11 saniye önce
Xiaomi Redmi 5 – Sizin Yorumunuz (Berke Korkut)
Kamera Kıyaslama16 saat önce
Redmi Note 8 Pro vs Meizu 16th kamera kıyaslaması
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Realme 5i Türkiye’de! Kutusundan çıkıyor!
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Bir telefonu kaç sene kullanıyoruz? Sizden Gelenler #61
Video2 gün önce