Xiaomi, Mi Health uygulamasına kalp atış hızı izleme özelliği ekledi

Xiaomi, geçen yıl tanıttığı sağlık ve fitness uygulaması Mi Health’e kalp atış hızının izlenebilmesini sağlayan yeni bir özellik ekledi.

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Xiaomi, geçen yılın temmuz ayında piyasaya sürdüğü Mi Health adlı sağlık uygulamasını her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. Mi Health, başlangıçta adım takibi ve uyku takibi gibi birkaç basit özelliğe sahipti. Sonradan MIUI 12 ile beraber Xiaomi, bu uygulamayı yaptığı majör değişikliklerle donatmaya başladı. Mi Health, son gelen güncellemeyle beraber ise tam anlamıyla bir sağlık uygulamasına dönüşüyor; çünkü bu uygulama artık kalp atış hızınızı ölçebiliyor.

Xiaomi, Mi Health’e kalp atış hızı izleme desteği ekledi

Xiaomi Mi Health uygulamasındaki yeni kalp atış hızı izleme özelliği, kalp atış hızınızı ölçmek için akıllı telefonunuzun kamerasını kullanıyor. Uygulamaya yeni eklenen ‘kalp atış hızı’ adlı bölümde bulabileceğiniz yeni özelliği kullanmak için, parmağınızı telefonun kamerasına tam kapatacak şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Akabinde telefonunuz, fotopletismografi adı verilen yöntemle kalp atış hızınızı ölçmeye başlıyor ve %100′e ulaşana kadar o şekilde bekliyorsunuz.

İşlem tamamlandığında ise uygulama, karşınıza bir açılır pencere çıkararak sizden o an ne durumda olduğunuzu seçmenizi istiyor. ‘Genel durum’, ‘dinlenme durumu’ ve ‘egzersizden sonra’ olmak üzere 3 farklı senaryodan birini seçtikten sonra, yine aynı pencereden kalp atış hızınızla ilgili raporu görüntüleyebiliyorsunuz.

Ayrıca Xiaomi, bu test raporuna eklediği, her duruma göre değişen özel bir görsel ile kalp atış hızınızın yavaş mı, normal mi yoksa hızlı mı olduğunu anlamanızı da sağlıyor. Ek olarak dışında uygulamadaki kontrol paneli üzerinden, yaptığınız tüm analizleri gün, hafta ve ay bazında takip de edebilirsiniz.

Yeni kalp atış hızı izleme özelliği, Xiaomi Mi Health uygulamasının 2.7.4 sürümü ile kademeli olarak kullanıma sunuldu. Önümüzdeki günlerde ise tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Kalp atış hızı izlemenin nasıl çalıştığını gösteren video