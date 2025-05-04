iPhone 18 Pro tasarımı hakkında sızdırılan yeni detaylar, Apple’ın radikal bir değişim yoluna girdiğini gösteriyor. Cupertino merkezli teknoloji devi, yıllardır hayalini kurduğu çerçevesiz ve tamamen kesintisiz ekran deneyimi için önemli bir adım daha atmaya hazırlanıyor. 2026 yılında tanıtılması beklenen iPhone 18 tasarımı, bugüne kadar gördüğümüz Apple modellerinden çok daha farklı bir ekran yapısıyla gelebilir.

iPhone 18 Pro tasarımı değişiyor! Ekran altı Face ID’ye geçebilir!

iPhone 18 tasarımı ile ilgili ortaya çıkan son bilgilere göre, Apple artık ön kamera için kullanılan Dynamic Island sisteminden uzaklaşarak ekran altı Face ID sistemine geçmeye hazırlanıyor. Bu yenilik sayesinde ekran üzerindeki simetrik hap biçimli çentik ortadan kalkacak. Apple, bu sistemi ilk kez 2026’da, yani iPhone 18 Pro ile kullanmayı planlıyor.

iPhone 18 Pro tasarımı ile birlikte gelen bir diğer dikkat çekici yenilik ise ön kameranın ekranın sol üst köşesine yerleştirilecek olması. Alışıldık simetrik tasarım anlayışından sapan bu tercihle Apple, yıllardır sürdürdüğü estetik dengeyi bozacak gibi görünüyor. Benzer tasarım Android telefonlar da yıllardır kullanıyor.

Apple’ın ilk dönem iPhone modellerinden iPhone X‘e uzanan yolculuğu, kalın çerçevelerden ince çentiklere doğru evrildi. iPhone 18 tasarımı ise bu evrimin en radikal halkası olmaya aday. Kamera ve sensörleri ekran altına gizleme hedefi, Apple’ın çerçevesiz ekran idealine bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak.

Apple’ın bu stratejisi, 2027’de kutlanacak olan iPhone’un 20. yılı için hazırlanacak özel modellerin de habercisi olabilir. Ekranın tamamını kullanıcıya sunma hedefi, hem estetik hem de kullanıcı deneyimi açısından yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Tabi bu donanımın kendince eksiklikleri de olabilir. Nubia gibi ekran altı kamera kullanan cihazlar, ön kameradaki eksiklikler nedeniyle eleştiriliyordu. Apple’ eğer tamamen ekran altı kameraya geçerse, bu konudaki eksiklikleri nasıl gidereceği merak konusu.

iPhone 18 tasarımı bu bağlamda sadece bir donanım değişikliği değil, Apple’ın vizyonunu yansıtan sembolik bir hamle olarak da değerlendiriliyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da, sızdırılan bilgiler Apple’ın mobil tasarımda ezber bozacak yenilikler üzerinde çalıştığını net şekilde gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPhone nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!